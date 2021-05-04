طريقة عمل اللانكشير الفاخر بكل سهولة وبألذ وأشهى لانكشير هتجربوه وأحلى من الجاهز

اللانكشير ، من المخبوزات والحلويات الفاخرة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنه من الحلويات التي نالت على إعجاب الجميع، وأصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العالم. وهو يندرج ضمن قائمة الحلويات التي تصنع في العيد كالغريبة والمعمول السعودي بالتمر والبيتي فور وبسكويت السابليه، فهو مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد، ويعد كبديل للبيتي فور. ويتميز اللانكشير بمذاقه اللذيذ والشهي الذي لا مثيل له، وبشكله الجذاب والخرافة. كما يتميز بسهولة تحضيره فلا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، وببساطة مكوناته، حيث يمكن لكل ست بيت تحضيره في المنزل بسهولة وبدون تعب ومشقة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير اللانكشير عبر الانترنت لكي تحضره لأفراد أسرتها وإضفاء البهجة والسرور في المنزل بدلا من شرائه من المحلات لضمان جودته وصحته، ولتكلفته الباهظة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات اللانكشير وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل وبأقل تكلفة.

مكونات اللانكشير

يتكون اللانكشير من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

500 جم زبدة تقريبا بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر بودرة منخول.

2 بيضة وصفار بيضة.

ظرف فانيليا.

4 أكواب دقيق منخول.

نصف كوب نشا منخول.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

للتزيين حسب الرغبة

مربى.

نوتيلا.

كريمة اللوتس.

فارمسيل.

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير اللانكشير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة ونخفق جيدا.

نضيف السكر البودرة المنخول ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف البيض ونخفق جيدا، ثم نضيف الفانيليا ونخفق جيدا.

نضيف الدقيق المنخول والنشا المنخول والبيكنج بودر ونعجن باليد عجن خفيف حتى يمتزج الخليط ويختفي الدقيق ونحصل على عجينة ناعمة وطرية.

نقسم العجينة إلى جزئين، جزء نضيف إليه الكاكاو ونعجن حتى تمتزج العجينة.

والجزء الثاني نضيف إليه ملعقتين الدقيق ونعجن حتى تمتزج العجينة.

نضع كل عجينة في وعاء ونغطيهم بكيس بلاستك، ثم ندخلهم في الثلاجة لمدة ساعة لكي يرتاح العجين.

طريقة التحضير

نخرج العجين من الثلاجة ونشكلهم كور صغيرة متساوية الحجم.

نرصهم في صينية فرن ونباعد بينهم.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونترك اللانكشير حتى يأخذ لون ذهبي من أسفل.

نخرج الصينية من الفرن، ونترك اللانكشير يبرد.

ثم نزين اللانكشير، وذلك بأن نأخذ قطعة ونغمسها في المربى ونلصق بها القطعة الأخرى، ثم نغمسها في الفارمسيل ونتركها حتى تتماسك، وهكذا نأخذ قطعة أخرى ونغمسها في النوتيلا ونلصق بها القطعة الأخرى، ثم نغمسها في الفارمسيل ونتركها حتى تتماسك.