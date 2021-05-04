اطعمة ومشروبات تسبب العطش يجب تجنبها في سحور رمضان، وتكمن ضرورة تجنبها أيضا أنها تزيد من التعب والإجهاد و الجفاف خلال نهار رمضان في فترة الصيام، مما يشكل عبء على الصحة العامة، وحتى يعيق عملية الاستفادة من الصيام، وهي في التالي:

اطعمة ومشروبات تسبب العطش يجب تجنبها في سحور رمضان:

الأطعمة المقلية والمليئة بالدهون تسبب العطش وتستهلك طاقة لهضمها وكذلك تحتاج إلى ماء أكثر لإتمام عملية الهضم فيشعر الجسم بالعطش.

الأطعمة المملحة والمخللات والأطعمة المليئة بالبهارات والتوابل من المؤكد أنها تسبب العطش وتسبب جفاف في الجسم، وتحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء بعدها.

الأطعمة الجاهزة والمعدة مسبقًا فهي مليئة بالدهون ومحسنات الطعم الملونات الصناعية وهي مكونات تسبب العطش وتسبب جفاف في الفم.

هنالك بعض الفواكه والخضروات تسبب العطش ينصح بتجنبها خلال وجبة السحور وهي مثل الموز والبطاطا والحمص والبصل والثوم والبروكلي والفاصوليا البيضاء والذرة والعدس.

الأطعمة المصنعة مثل اللحوم الباردة والأجبان، فهي غنية بالدهون والصوديوم و السعرات الحرارية وتناولها في السحور يسبب العطش.

الحلويات و السكريات بأنواعها تسبب العطش ويجب تجنبها في سحور رمضان.

من المشروبات التي تسبب العطش دوت الخليج مشروبات الكافيين بشكل عام وهي القهوة والشاي وكذلك المشروبات الغازية، فهي تدر البول وتسبب العطش خلال النهار في فترة الصيام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.