جدة-ولاء حداد الاثنين,03 آيار (مايو) 2021 - 22:00
اطعمة ومشروبات تسبب العطش يجب تجنبها في سحور رمضان، وتكمن ضرورة تجنبها أيضا أنها تزيد من التعب والإجهاد و الجفاف خلال نهار رمضان في فترة الصيام، مما يشكل عبء على الصحة العامة، وحتى يعيق عملية الاستفادة من الصيام، وهي في التالي:
اطعمة ومشروبات تسبب العطش يجب تجنبها في سحور رمضان:
- الأطعمة المقلية والمليئة بالدهون تسبب العطش وتستهلك طاقة لهضمها وكذلك تحتاج إلى ماء أكثر لإتمام عملية الهضم فيشعر الجسم بالعطش.
- الأطعمة المملحة والمخللات والأطعمة المليئة بالبهارات والتوابل من المؤكد أنها تسبب العطش وتسبب جفاف في الجسم، وتحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء بعدها.
- الأطعمة الجاهزة والمعدة مسبقًا فهي مليئة بالدهون ومحسنات الطعم الملونات الصناعية وهي مكونات تسبب العطش وتسبب جفاف في الفم.
- هنالك بعض الفواكه والخضروات تسبب العطش ينصح بتجنبها خلال وجبة السحور وهي مثل الموز والبطاطا والحمص والبصل والثوم والبروكلي والفاصوليا البيضاء والذرة والعدس.
- الأطعمة المصنعة مثل اللحوم الباردة والأجبان، فهي غنية بالدهون والصوديوم و السعرات الحرارية وتناولها في السحور يسبب العطش.
- الحلويات و السكريات بأنواعها تسبب العطش ويجب تجنبها في سحور رمضان.
- من المشروبات التي تسبب العطش دوت الخليج مشروبات الكافيين بشكل عام وهي القهوة والشاي وكذلك المشروبات الغازية، فهي تدر البول وتسبب العطش خلال النهار في فترة الصيام.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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