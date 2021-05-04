ضعيه على الشامبو لفرد وتنعيم فورى للشعر من أول إستعمال

تحلم كل فتاة بشعر ناعم مفرود وبدون اللجوء للطرق المعروفة بكيراتين وبروتين الشعر، حيث تعاني كل من جربت الكيراتين الصناعي؛ لما يسببه من ضرر بالغ بالشعر على المدى البعيد، وفي موضوعنا اليوم سوف نقدم لكِ وصفة رائعة مكونة من عناصر متوفرة في كل منزل، ويتم إضافتها على الشامبو الخاص بكِ لتنعيم الشعر بشكل فوري، كما سوف نستعرض معا طريقة تحضير كيراتين طبيعي ذو فاعلية أكيدة في فرد وتنعيم الشعر.

فرد وتنعيم الشعر طبيعياً

يتم إضافة مكون واحد فقط على الشامبو قبل تطبيقه لغسل الشعر وذلك لفرده وتنعيمه فوريا، وسنلاحظ النتيجة مع تمشيط الشعر بعد إزالة الشامبو بواسطة الماء، كما تظل النتيجة الرائعة ظاهرة على الشعر حتى غسل الشعر المرة التي تليها وكأنه قد تم عمل فرد للشعر بواسطة مكواة أو سشوار فرد الشعر، والمكون هو الجيلي ويمكن استبداله بجيلاتين الحلويات المتوفر عند العطار، ولكن يُفضل استخدام الجيلي الذي يعمل على فرد الشعر بشكل فورى وفعال.

طريقة التحضير

يتم إضافة 1 كوب من الجيلي بما يعادل عبوة واحدة على عبوة الشامبو، ثم يتم رج الزجاجة جيدا حتى يتم التأكد من ذوبان الجيلي جيدا بداخل الشامبو، ويتكرر رج العبوة قبل كل مرة يتم فيها استخدام الشامبو، ويُفضل استخدام الشامبو الخالي من السالفات والصوديوم والكبريت، لذا يُنصح بالابتعاد عن الأنواع التجارية واستخدام الأنواع الطبية.

طريقة الاستخدام

يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو الممزوج بالخيلي، ثم يتم تركه على الشعر لمدة لا تقل عن 5 دقائق، وبعد ذلك يتم إزالته بواسطة الماء، وسنلاحظ فرد الشعر فوريا واختفاء تموج الشعر والحصول على شعر مفرود ناعم كالحرير.

وصفة الكيراتين الطبيعي المنزلي

يتكون من المقادير التالية:

5 أقراص من الأسبرين.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 كوب من الماء.

ويعمل الأسبرين على تطهير فروة الشعر والتخلص من القشرة والصدفية تماما، ليترك الشعر نظيف كما يُحفز الشعر على النمو، أما النشا فيعمل على فرد الشعر وتنعيمه وتغذية الشعر لاحتوائه على فيتامينات C ، E ، B.

طريقة التحضير

يتم طحن الأسبرين وتحويله لبودرة، ثم وضعه فى وعاء وإضافة النشا والماء البارد عليه، ثم يتم دمج المكونات جيدا حتى تمام الذوبان، ثم يتم رفع الوعاء على النار مع التقليب المستمر حتي يتخمر الخليط، وحتى الحصول على قوام كريمي تماما.

طريقة الاستعمال

يتم غسل الشعر جيدا فى البداية للتخلص من أي زيوت متواجدة به، وقبل أن يجف الشعر يتم تطبيق الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، وبعد التأكد من تغليف الشعر بالكامل بواسطة الوصفة يتم تمشيط الشعر ولفه على شكل كعكة، ثم يتم تغليفه بواسطة وعاء بلاستيكي، وترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة وقد تصل لساعتين كاملتين، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بواسطة الماء وسنلاحظ على الفور فرد الشعر الغير مسبوق، كما يظل الشعر على حالته من الفرد والنعومة وحتى الغسل مرة أخرى، ويتم تكرار الوصفة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

زيادة طول وكثافة الشعر

زيت الخروع أيضا معروف بفوائده المتعدد للشعر ومن أهم الزيوت لعمل ما يُعرف بحمام الزيت قبل الاستحمام بساعة، ويتم إضافته إلى زيت جوز الهند وتدليك الشعر قبل تغطيته بوعاء بلاستيكي، وزيت الخروع يُعزز نمو بصيلات الشعر ويمنحه القوة والحيوية والصحة، كما يعمل على زيادة طول وكثافة الشعر بشكل فعال، ويقلل أيضا من شيب الشعر بالإضافة إلى ترطيب الشعر بشكل سريع وفعال.

فرد وتنعيم الشعر

كما أن هناك طريقة مميزة لفرد الشعر وتنعيمه بسهولة عن طريق إظافة ملعقة من الزبادي الطبيعي مع ملعقة ونصف من الخميرة الفورية، وبعد الدمج جيدا بين المكونان سنلاحظ فوران رائع وعند وضعه على الشعر وترك الوصفة على الشعر ما لا يقل عن ساعة ثم غسل الشعر سوف نلاحظ التأثير الفعال للوصفة من أول إستعمال.

هذا وقد قدمنا لكم عدة طرق يمكنك من خلال تنعيم وفرد الشعر وطرق أُخرى لزيادة طول الشعر وكثافته، والتي تعتمد على مكونات مهمة وتدخل في صناعة الكثير من الكريمات ومنها النشا والأسبرين، ولفرد الشعر بطريقة أُخرى يمكنكإستخدام الخميرة الفورية والزبادي الطبيعي، أما لزيادة طول الشعر يمكنك الإعتماد على مجموعة من الزيوت مثل الخروع والجرجير.

لترطيب الشعر الجاف والتمتع بفروة رأس صحية يمكنك إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر، ملعقة كبيرة من زيت الخردل، ملعقة كبيرة من كريمة الحليب المكثف في وعاء ثم يتم الخلط بشكل جيد، ثم تطبق الخلطة على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف ثم تترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو المناسب لك، كما أنها تساعد على لمعان الشعر بشكل طبيعي.

للترطيب العميق للشعر المجعد والخشن ولمنح شعرك ملمس ناعم وحرير يتم تحضير ملعقتين كبيرتين من حليب جوز الهند، أربعة ملاعق كبيرة من المايونيز ثم يتم خلط المكونين معا جيدا ليتم الحصول على قوام متجانس ثم يطبق الخليط على الشعر ثم يغطى ببلاستيك غذائي ويترك لمدة ساعة كاملة على الأقل ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر ويغسل بالشامبو المناسب.