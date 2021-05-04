أسرار إعداد بسبوسة بالقشطة الشهية في المنزل بالخطوات

بسبوسة بالقشطة من أحلى الحلويات العربية التي يتم تقديمها وتعتبر من الأطباق المميزة في جميع التجمعات والعزومات والبسبوسة يتم إعدادها بمجموعة كبيرة من الطرق وتستطيعين إعدادها في المنزل بمنتهى السهولة وسوف نقدم لك اليوم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وكيف تقومين بإعدادها في المنزل بمجموعة من المكونات البسيطة وإعدادها و تقديمها لأولادك بمنتهى السهولة.

بسبوسة بالقشطة

يتم إعدادها بطرق مختلفة وسوف نقوم بشرح وتوضيح طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت بمجموعة من المكونات تستطيعين إعدادها وتقديمها لأولادك بهذه الخطوات البسيطة ولا تحتاج مجهود وغير مكلفه في الإعداد يتم إعداد أحلى صينية بسبوسة بالقشطة وجوز الهند.

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

كوبان من اللبن الزبادي.

ثلاث أرباع كوب من السمن.

علبة من القشطة.

ملعقة بيكنج بودر.

نصف كوب من الفستق المجروش.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة من السمن.

يتم وضع السكر والماء في إناء علي نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان بعد ذلك نضيف له عصير الليمون.

ونضيف السمن حتى نحصل على القوام المطلوب ثم يتم رفعه من على النار ويتم وضعه على البسبوسة.

يتم إحضار إناء ونضع بهم السمنة مع دقيق السميد ويتم مسك وفرك الدقيق بأطراف الأصابع دون أن نبدأ بالعجز ونبدأ بإضافة العسل مع السكر والزبادي والبيكنج بودر ونبدأ بتحريك جميع المكونات حتى تتجانس مع بعضها.

نبدأ بتحضير قالب مدهون بالسمن ويتم وضع جميع الخليط بداخله.

يتم إدخال القالب داخل الفرن على درجة حرارة 200 ويتم تركها داخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لون البسبوسة ذهبي.

بعد ذلك نبدأ بإخراج البسبوسة من الفرن ويتم وضع الشربات فوق البسبوسة فور خروجها من الفرن.

حتى تبرد ويتم تزيينها بالفستق المجروش والقشطة ويتم تقديمها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

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