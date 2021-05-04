بمكون واحد هيخلي كحك العيد دايب دوب بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة من البيت

كحك العيد دايب دوب بطريقة سهلة، يعتبر كحك العيد من أكثر المخبوزات الأساسية في الأعياد والمناسبات والأفراح ولا يمكن الاستغناء عنه كما قد تجهل الكثير من السيدات من عمل كحك العيد وبالتالي قد تلجأ إلى شراءه من المحلات ولذلك الآن من خلال موقع قفني سوف نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة . كحك العيد دايب دوب بطريقة سهلة مكونات كحك العيد 1/2 كيلو جرام من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات .

1/4 كيلو جرام سمن سائح ويفضل سمن بلدي .

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة .

لبن دافئ أو ماء دافئ للعجن ويفضل استخدام اللبن .

ذرة صغيرة من الملح .

1/2 ملعقة رائحة الكحك .

1/4 ملعقة صغيرة من السكر .

2 ملعقة كبيرة سمسم .

سكر بودر للتزيين . كحك العيد دايب دوب بطريقة سهلة مكونات كحك العيد طريقة تحضير كحك العيد بمكونات بسيطة في المنزل أولاً نحضر وعاء ونخلط به جميع المواد الجافة مثل الدقيق المنخول والخميرة ورائحة الكحك والسمسم وذرة الملح وذرة السكر .

نسخن اللبن قليلاً ثم نضيف السمن المذاب إلى خليط الدقيق ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة جيدة متماسكة .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

تشكل العجينة بقطاعه صغيرة بأشكال مختلفة ثم نرصها في فرن مدهون بالسمن، ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى تتحمر جيداً من جميع الجهات .

كم ينصح بحشو الكحك بالعجوة أو مكسرات أو الملبن .

وأخيراً نزين الكحك بالسكر البودر . طريقة تحضير كحك العيد بمكونات بسيطة في المنزل طريقة عمل كعك العيد بالخميرة طريقة عمل كعك العيد بالخميرة مكونات تحضير عمل كعك العيد مقادير عجينة كعك العيد كوب واحد من العسل الأبيض ( عسل النحل ) .

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق .

ملعقة واحدة كبيرة من السمن .

1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة واحدة من السمسم . طريقة تحضير حشو الكعك نحضر وعاء ونسخن به السمن ونضع عليه الدقيق ورائحة الكعك ونقلبهم على النار حتى يصبح لونه اصفر ثم نضيف السمسم ونقلبه حتى يصبح لون السمسم أصفر، ثم نرفعه من على النار .

ثم نضيف العسل إلى الخليط تدريجياً مع التقليب ثم نضعه على النار مرة اخري .

نرفعه من على النار ثم نضيف إليه الفانليا، ونتركه حتى يبرد تماما وتستعمل في الحشو . طريقة تحضير عجينة الكعك نحضر وعاء نضع به الدقيق من الملح ورائحة الكعك .

نسخن السمن جيداً ثم نسكبه في وسط الدقيق ونقلبه بملعقة خشبية .

ثم نعجنه باليد عندما يبرد .

نحضر كوب من الماء الدافئ ونضع ب الخميرة والسكر ونتركه حتى يتخمر .

ثم نضيف الخميرة إلى العجين بعد تخمرها، ثم نضيف إليه الماء للعجن حتى تصبح عجينة لينه متماسكة .

نتركها حتى تتخمر تماماً .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200مْ .

نقطع العجين بالشكل الذي تحبيه ونحشيه بالحشوة التي تم تحضيرها من قبل .

ثم نزينها بالمنقاش، وندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي .

ثم نخرجها من الفرن ونتركه حتى يبرد ونزينها بالسكر البودر . مقادير عجينة كعك العيدطريقة تحضير حشو الكعكطريقة تحضير عجينة الكعك الوسوم

كحك العيد دايب دوب بطريقة سهلة، يعتبر كحك العيد من أكثر المخبوزات الأساسية في الأعياد والمناسبات والأفراح ولا يمكن الاستغناء عنه كما قد تجهل الكثير من السيدات من عمل كحك العيد وبالتالي قد تلجأ إلى شراءه من المحلات ولذلك الآن من خلال موقع قفني سوف نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة . كحك العيد دايب دوب بطريقة سهلة مكونات كحك العيد 1/2 كيلو جرام من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات .

1/4 كيلو جرام سمن سائح ويفضل سمن بلدي .

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة .

لبن دافئ أو ماء دافئ للعجن ويفضل استخدام اللبن .

ذرة صغيرة من الملح .

1/2 ملعقة رائحة الكحك .

1/4 ملعقة صغيرة من السكر .

2 ملعقة كبيرة سمسم .

سكر بودر للتزيين . كحك العيد دايب دوب بطريقة سهلة مكونات كحك العيد طريقة تحضير كحك العيد بمكونات بسيطة في المنزل أولاً نحضر وعاء ونخلط به جميع المواد الجافة مثل الدقيق المنخول والخميرة ورائحة الكحك والسمسم وذرة الملح وذرة السكر .

نسخن اللبن قليلاً ثم نضيف السمن المذاب إلى خليط الدقيق ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة جيدة متماسكة .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

تشكل العجينة بقطاعه صغيرة بأشكال مختلفة ثم نرصها في فرن مدهون بالسمن، ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى تتحمر جيداً من جميع الجهات .

كم ينصح بحشو الكحك بالعجوة أو مكسرات أو الملبن .

وأخيراً نزين الكحك بالسكر البودر . طريقة تحضير كحك العيد بمكونات بسيطة في المنزل طريقة عمل كعك العيد بالخميرة طريقة عمل كعك العيد بالخميرة مكونات تحضير عمل كعك العيد مقادير عجينة كعك العيد كوب واحد من العسل الأبيض ( عسل النحل ) .

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق .

ملعقة واحدة كبيرة من السمن .

1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة واحدة من السمسم . طريقة تحضير حشو الكعك نحضر وعاء ونسخن به السمن ونضع عليه الدقيق ورائحة الكعك ونقلبهم على النار حتى يصبح لونه اصفر ثم نضيف السمسم ونقلبه حتى يصبح لون السمسم أصفر، ثم نرفعه من على النار .

ثم نضيف العسل إلى الخليط تدريجياً مع التقليب ثم نضعه على النار مرة اخري .

نرفعه من على النار ثم نضيف إليه الفانليا، ونتركه حتى يبرد تماما وتستعمل في الحشو . طريقة تحضير عجينة الكعك نحضر وعاء نضع به الدقيق من الملح ورائحة الكعك .

نسخن السمن جيداً ثم نسكبه في وسط الدقيق ونقلبه بملعقة خشبية .

ثم نعجنه باليد عندما يبرد .

نحضر كوب من الماء الدافئ ونضع ب الخميرة والسكر ونتركه حتى يتخمر .

ثم نضيف الخميرة إلى العجين بعد تخمرها، ثم نضيف إليه الماء للعجن حتى تصبح عجينة لينه متماسكة .

نتركها حتى تتخمر تماماً .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200مْ .

نقطع العجين بالشكل الذي تحبيه ونحشيه بالحشوة التي تم تحضيرها من قبل .

ثم نزينها بالمنقاش، وندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي .

ثم نخرجها من الفرن ونتركه حتى يبرد ونزينها بالسكر البودر . مقادير عجينة كعك العيدطريقة تحضير حشو الكعكطريقة تحضير عجينة الكعك

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