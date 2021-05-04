حضري بسكويت البرتقال الخفيف الناعم في البيت زي المحلات

بسكويت البرتقال من أروع وأشهى الأنواع الخاصة بالبسكويت، وتستطيعين أن تُقدميه لأسرتك وكذلك للضيوف بالاحتفالات والمناسبات كالأعياد، إذ أنه يتسم بنكهة رائعة ومذاق مذهل، والبسكويت من الحلويات التي يُحبها الجميع، ويقومون بصنعها بأعيادهم، ومن الممكن أن يُقدم للعزومات أيضًا، كما يمكنكِ أن تُقدميه لأبنائك في اللانش بوكس.

إن البسكويت يكون ملازمًا على أي مائدة بكل الأسر بالأعياد، حيث أنه يمتاز بالطعم اللذيذ والذي يتم تقديمه مع الشاي بالحليب أو الشاي فقط، فرائحته تكون قوية للغاية، وتلك الرائحة تكون جيدة، كما أن عمل البسكويت بفصل الشتاء يكون أفضل، إذ أن الشتاء يكون بحاجة الحلويات والسكريات، والبسكويت من أروع الحلويات بفترة العيد، كما أن مكوناته تكون غنية ومفيدة، إلى جانب توفرها بكل بيت، كما أنهم يقومون بإعداده بعدة طرق، ومن بينهم بسكويت البرتقال الذي سوف نتناوله الآن.

دقيق “عدد ٢ كوب”

زبدة طرية “كوب وربع”

سكر “½ كوب”

عطر البرتقال “ملعقة صغيرة”

برش قشر البرتقال “٢ ملعقة صغيرة”

ملح “¼ ملعقة صغيرة”