حضري بسكويت البرتقال الخفيف الناعم في البيت زي المحلات

بسكويت البرتقال من أروع وأشهى الأنواع الخاصة بالبسكويت، وتستطيعين أن تُقدميه لأسرتك وكذلك للضيوف بالاحتفالات والمناسبات كالأعياد، إذ أنه يتسم بنكهة رائعة ومذاق مذهل، والبسكويت من الحلويات التي يُحبها الجميع، ويقومون بصنعها بأعيادهم، ومن الممكن أن يُقدم للعزومات أيضًا، كما يمكنكِ أن تُقدميه لأبنائك في اللانش بوكس.بسكويت البرتقال
إن البسكويت يكون ملازمًا على أي مائدة بكل الأسر بالأعياد، حيث أنه يمتاز بالطعم اللذيذ والذي يتم تقديمه مع الشاي بالحليب أو الشاي فقط، فرائحته تكون قوية للغاية، وتلك الرائحة تكون جيدة، كما أن عمل البسكويت بفصل الشتاء يكون أفضل، إذ أن الشتاء يكون بحاجة الحلويات والسكريات، والبسكويت من أروع الحلويات بفترة العيد، كما أن مكوناته تكون غنية ومفيدة، إلى جانب توفرها بكل بيت، كما أنهم يقومون بإعداده بعدة طرق، ومن بينهم بسكويت البرتقال الذي سوف نتناوله الآن.مقادير بسكويت البرتقال
- دقيق “عدد ٢ كوب”
- زبدة طرية “كوب وربع”
- سكر “½ كوب”
- عطر البرتقال “ملعقة صغيرة”
- برش قشر البرتقال “٢ ملعقة صغيرة”
- ملح “¼ ملعقة صغيرة”
- يجب أن تقومي أولًا بتجهيز الفرن، فلابد أن يكون بدرجة حرارة 180°، مع تثبيت الرف الشبكي بمنتصفه.
- قومي بتحضير صينية الخبز بواسطة دهنها بالزبدة مع إضافة ورق الزبدة عليها.
- اخفقي السكر وعطر البرتقال والزبدة وبرش قشره والملح معًا بواسطة العجانة الكهربائي بسرعة متوسطة حتى ٣ دقائق لحد أقصى، ثم أضيفي إليهم الدقيق.
- توزيع العجينة بالصينية مع تسوية السطح الخاص بها بواسطة الملعقة والقيام بصنع ثقوب بها من خلال الشوكة.
- ضعي البسكويت بالفرن الذي تم تسخينه مسبقًا حتى نصف ساعة بحد أقصى إلى أن يصير لونه ذهبيًا.
- أخرجيه من الفرن ثم انتظري ليبرد، ثم قومي بقلبه بلوح التقطيع.
- قومي بتقسيم البسكويت من خلال سكين حاد، وهكذا تكونين قد قمتِ بتحضير بسكويت البرتقال لأبسط الطرق.
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بسكويت البرتقال من أروع وأشهى الأنواع الخاصة بالبسكويت، وتستطيعين أن تُقدميه لأسرتك وكذلك للضيوف بالاحتفالات والمناسبات كالأعياد، إذ أنه يتسم بنكهة رائعة ومذاق مذهل، والبسكويت من الحلويات التي يُحبها الجميع، ويقومون بصنعها بأعيادهم، ومن الممكن أن يُقدم للعزومات أيضًا، كما يمكنكِ أن تُقدميه لأبنائك في اللانش بوكس.بسكويت البرتقال
إن البسكويت يكون ملازمًا على أي مائدة بكل الأسر بالأعياد، حيث أنه يمتاز بالطعم اللذيذ والذي يتم تقديمه مع الشاي بالحليب أو الشاي فقط، فرائحته تكون قوية للغاية، وتلك الرائحة تكون جيدة، كما أن عمل البسكويت بفصل الشتاء يكون أفضل، إذ أن الشتاء يكون بحاجة الحلويات والسكريات، والبسكويت من أروع الحلويات بفترة العيد، كما أن مكوناته تكون غنية ومفيدة، إلى جانب توفرها بكل بيت، كما أنهم يقومون بإعداده بعدة طرق، ومن بينهم بسكويت البرتقال الذي سوف نتناوله الآن.مقادير بسكويت البرتقال
- دقيق “عدد ٢ كوب”
- زبدة طرية “كوب وربع”
- سكر “½ كوب”
- عطر البرتقال “ملعقة صغيرة”
- برش قشر البرتقال “٢ ملعقة صغيرة”
- ملح “¼ ملعقة صغيرة”
- يجب أن تقومي أولًا بتجهيز الفرن، فلابد أن يكون بدرجة حرارة 180°، مع تثبيت الرف الشبكي بمنتصفه.
- قومي بتحضير صينية الخبز بواسطة دهنها بالزبدة مع إضافة ورق الزبدة عليها.
- اخفقي السكر وعطر البرتقال والزبدة وبرش قشره والملح معًا بواسطة العجانة الكهربائي بسرعة متوسطة حتى ٣ دقائق لحد أقصى، ثم أضيفي إليهم الدقيق.
- توزيع العجينة بالصينية مع تسوية السطح الخاص بها بواسطة الملعقة والقيام بصنع ثقوب بها من خلال الشوكة.
- ضعي البسكويت بالفرن الذي تم تسخينه مسبقًا حتى نصف ساعة بحد أقصى إلى أن يصير لونه ذهبيًا.
- أخرجيه من الفرن ثم انتظري ليبرد، ثم قومي بقلبه بلوح التقطيع.
- قومي بتقسيم البسكويت من خلال سكين حاد، وهكذا تكونين قد قمتِ بتحضير بسكويت البرتقال لأبسط الطرق.
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