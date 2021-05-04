تكات تحضير بسكويت النشادر الناعم الهش في البيت بمناسبة اقتراب عيد الفطر

بسكويت النشادر من أفضل أنواع الحلويات التي يعشقها الأطفال وأيضًا الكبار، كما يستعملون هذا البسكويت في المناسبات والأعياد وخاصةً عيد الفطر، فهو عادة قديمة منذ زمن بعيد وهذه تعد فرحة العيد، ومن المعروف أنه هذا البسك يا لا يستغرق وقت في تحضيره، كما يمكن تحضيره باستمرار وتعد وجبة في الإفطار بالنسبة للأطفال.

تكات تحضير بسكويت النشادر

يحتوي بسكويت النشادر على قيمة غذائية كبيرة، وبالرغم من أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية، إلا أن الكبير والصغير يعشقه، وسنتناول عرض كيفية تحضير بسكويت النشادر.

2 كوب دقيق.

¾ كوب سمنة أو زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة كريمة حامضة.

كوب سكر ناعم

2 بيضة مخفوقة.

ملعقة صغيرة نشادر.

للتزيين (سكر ملون وعسل ابيض).

يرجى اتباع هذه الخطوات للحصول على نتيجة مضمونة.

يتم خفق الزبدة جيدًا حتى تعطي لون كريمي، ثم نضيف إليها السكر البودرة ونستمر في الخفق.

نضع البيض المخفوق بشكل تدريجي مع استمرار الخفق، ثم نضيف إليهم الكريمة الحامض ونقلب بشدة ثم بعد ذلك نضيف النشادر المذابة في الماء، نستمر بالتقليب جيدًا.

أخيرًا ننزل بالدقيق بشكل تدريجي، حتى نحصل على عجينة متماسكة، تغطى العجينة بكيس نايلون.

من الخطوات التي تساعد على نجاح العجينة وضعها في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180درجة مئوية، ثم نبدأ بتشكيل العجينة بماكينة البسكويت أو بتقطيعها بقطاعة البسكويت، كما يمكن رش عليها سكر خشن قبل دوخل الصينية الفرن.

لابد من وضع ورق زبدة على الصينية ثم نضع البسكويت، وندخلها الفرن حتى نحصل على لون ذهبي، المدة المحددة لخبز البسكويت تقريبًا تبدأ من عشرة دقائق حتى ربع ساعة، يتم إخراج الصينية من الفرن وترك البسكويت يبرد قليلًا.

بهذا الشكل يكون بسكويت النشادر جاهز ويتم وضعة في طبق التقديم، كما يمكن الصاق طبقتين وعليهم سكر الألوان التزين.

طريقة تحضير بسكويت النشادر على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي مقادير بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادر