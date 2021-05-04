أسرار تحضير البسبوسة بالمكسرات كروهات زي المحلات في البيت

البسبوسة بالمكسرات كروهات من الحلويات الشرقية المحببة إلى جميع الشعب العربي وتحتوي على سعرات حرارية وبروتين وكربوهيدرات، كما تحتوي على كمية من الدهون وسوف نقدم لك نوع جديد من البسبوسة وهي البسبوسة بالمكسرات كاروهات، فهي من الأشياء التي تحرص السيدات على عملها دائماً وتسعى لمعرفة الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسة بطريقة المحلات، وسوف نقدم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالطريقة الصحيحة بمجموعة من المكونات البسيطة والموجودة في كل المنازل وتستطيعين إعدادها لأولاد بكل سهولة.

البسبوسة بالمكسرات كروهات

البسبوسة هي من الوجبات التي يتم إعدادها في المنزل وتسعى النساء بشكل دائم لمعرفة الطريقة الصحيحة لأداء مثل المحلات الكبيرة، وسوف نقدم لك طريقة عمل البسبوسة بمجموعة من المكونات الموجودة في كل منزل وتستطيعين تقديمها لأولادك في البيت مثل المحلات بكل سهولة وفي وقت قصير جداً.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ثلاثة بيضات كبيرة.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

كوب من زيت الذرة.

علبه قشطة.

كوبان من السميد.

كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

للتزيين ملعقتين كبيرتين من القشطة.

كوبان من السكر.

وكوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نحضر إناء ونضع بها البيض ويتم ضرب البيض بالمضرب الكهربي ثم نبدأ بإضافة السكر الفانيليا وزيت الذرة والزبدة ويتم خلط المكونات جيداً حتى تتجانس.

نبدأ بعد ذلك بإضافة دقيق السميد مع البيكنج بودر مع البشر ويتم خلط المكونات جيداً لمدة خمس دقائق.

نحضر قالب فرن ونضع فيه هذا الخليط ويتم إحضار القشطة للتزيين وعمل على الوجه خطوط بالطول وخطوط بالعرض.

ويتم بعد ذلك إدخالها إلى فرن تم تسخينه قبل دخولها بربع ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تركها لمدة 20 دقيقة حتى نتأكد أنها أصبحت جاهزة ويتم إخراجها ويتم وضع الشربات البارد على البسبوسة.

ويتم بعد ذلك تزيينها بالقشطة وتقديمها وبالهناء والشفاء.

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