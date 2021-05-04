عجينة بلح الشام المقرمش من الخارج والهش من الداخل جداً جداً

تتميز حلوى بلح الشام الذهبية أو حلوى أصابع زينب بمذاق جميل ورائع يذوب في الفم، حيث يعطي خليط القوام المقرمش من الخارج والهش من الداخل المحشو بالعسل مذاقًا رائعًا، وهناك الكثير من طرق تحضير عجينة بلح الشام الذهبي نعرض عليكم واحدة من أسهل طرق تحضير بلح الشام المنزلي للاستغناء عن شرائه من الخارج وتعريض الأطفال للخطر وعدم الأمان والنظافة، إليكم المقادير المطلوبة والطريقة.مقادير عجينة بلح الشام المقرمش
كل ما تحتاج إليه عجينة بلح الشام المقرمش هو:
- كوب كامل دقيق ناعم.
- ثلاثة بيضات ذات حجم صغير.
- نصف ملعقة ذات حجم صغير سكر أبيض.
- ربع كوب من الزيت يفضل زيت نباتي.
- رشة ملح طعام بسيطة.
- كوب كامل من الماء.
- نصف ملعقة ذات حجم صغير فانيليا.
- مقدار من الزيت مناسب للقلي.
- كوب كامل ماء.
- كوبان سكر أبيض ناعم.
- ملعقة ذات حجم صغير عصير ليمون.
لن تستغرق مدة تحضير عجينة بلح الشام للوقت الكثير وتتم كالتالي:
- نضع الزيت في قدر عميق على النار ونضيف إليه مقدار الماء.
- وعندما تسخن المكونات نضع الدقيق مع رشة الملح ونستخدم الملعقة للتحريك بين المقادير.
- ومن ثم نحضر مقدار السكر لنضعه على المكونات السابقة ونقلب من جديد حتى تمتزج المقادير معًا.
- يرفع القدر عن النار لنبدأ في وضع البيض ومن ثم الفانيليا ونخلط مرة أخرى.
- توضع العجينة على جنب لفترة لكي تقل الحرارة وبعدها توضع في كيس مخصص للحلويات.
- نجهز المقلاة ونضع بها الزيت الغزير للقلي وعندما يسخن نبدأ في تشكيل بلح الشام من عجينة بلح الشام في المقلاة.
- عندما يصبح ذهبيًا نرفعه عن النار ويوضع في القطر.
- القطر عبارة عن خليط بين المكونات السابقة على النار ولا يرفع حتى يذوب السكر ويغلي الخليط.
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تتميز حلوى بلح الشام الذهبية أو حلوى أصابع زينب بمذاق جميل ورائع يذوب في الفم، حيث يعطي خليط القوام المقرمش من الخارج والهش من الداخل المحشو بالعسل مذاقًا رائعًا، وهناك الكثير من طرق تحضير عجينة بلح الشام الذهبي نعرض عليكم واحدة من أسهل طرق تحضير بلح الشام المنزلي للاستغناء عن شرائه من الخارج وتعريض الأطفال للخطر وعدم الأمان والنظافة، إليكم المقادير المطلوبة والطريقة.مقادير عجينة بلح الشام المقرمش
كل ما تحتاج إليه عجينة بلح الشام المقرمش هو:
- كوب كامل دقيق ناعم.
- ثلاثة بيضات ذات حجم صغير.
- نصف ملعقة ذات حجم صغير سكر أبيض.
- ربع كوب من الزيت يفضل زيت نباتي.
- رشة ملح طعام بسيطة.
- كوب كامل من الماء.
- نصف ملعقة ذات حجم صغير فانيليا.
- مقدار من الزيت مناسب للقلي.
- كوب كامل ماء.
- كوبان سكر أبيض ناعم.
- ملعقة ذات حجم صغير عصير ليمون.
لن تستغرق مدة تحضير عجينة بلح الشام للوقت الكثير وتتم كالتالي:
- نضع الزيت في قدر عميق على النار ونضيف إليه مقدار الماء.
- وعندما تسخن المكونات نضع الدقيق مع رشة الملح ونستخدم الملعقة للتحريك بين المقادير.
- ومن ثم نحضر مقدار السكر لنضعه على المكونات السابقة ونقلب من جديد حتى تمتزج المقادير معًا.
- يرفع القدر عن النار لنبدأ في وضع البيض ومن ثم الفانيليا ونخلط مرة أخرى.
- توضع العجينة على جنب لفترة لكي تقل الحرارة وبعدها توضع في كيس مخصص للحلويات.
- نجهز المقلاة ونضع بها الزيت الغزير للقلي وعندما يسخن نبدأ في تشكيل بلح الشام من عجينة بلح الشام في المقلاة.
- عندما يصبح ذهبيًا نرفعه عن النار ويوضع في القطر.
- القطر عبارة عن خليط بين المكونات السابقة على النار ولا يرفع حتى يذوب السكر ويغلي الخليط.
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