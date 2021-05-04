عجينة بلح الشام المقرمش من الخارج والهش من الداخل جداً جداً

تتميز حلوى بلح الشام الذهبية أو حلوى أصابع زينب بمذاق جميل ورائع يذوب في الفم، حيث يعطي خليط القوام المقرمش من الخارج والهش من الداخل المحشو بالعسل مذاقًا رائعًا، وهناك الكثير من طرق تحضير عجينة بلح الشام الذهبي نعرض عليكم واحدة من أسهل طرق تحضير بلح الشام المنزلي للاستغناء عن شرائه من الخارج وتعريض الأطفال للخطر وعدم الأمان والنظافة، إليكم المقادير المطلوبة والطريقة.

مقادير عجينة بلح الشام المقرمش

كل ما تحتاج إليه عجينة بلح الشام المقرمش هو:

كوب كامل دقيق ناعم.

ثلاثة بيضات ذات حجم صغير.

نصف ملعقة ذات حجم صغير سكر أبيض.

ربع كوب من الزيت يفضل زيت نباتي.

رشة ملح طعام بسيطة.

كوب كامل من الماء.

نصف ملعقة ذات حجم صغير فانيليا.

مقدار من الزيت مناسب للقلي.

كوب كامل ماء.

كوبان سكر أبيض ناعم.

ملعقة ذات حجم صغير عصير ليمون.

مكونات تحضير قطر بلح الشامخطوات عمل عجينة بلح الشام

لن تستغرق مدة تحضير عجينة بلح الشام للوقت الكثير وتتم كالتالي: