طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الأصلية مثل أشهر مطاعم إسكندرية

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني ترجع إلى أهل محافظة الإسكندرية الواقعة في جمهورية مصر العربية، وتميزت هذه الوصفة بكونها مرتبطة بالمدينة ولا يمكن أن يزور أي شخص محافظة الإسكندرية دون أن يتناول ساندوتشات الكبدة من المحلات الشهيرة بصناعتها، وتكون هناك طريقة محددة لتقطيع الكبدة أثناء تجهيزها للطهي حيث يتم تقطيعها عصافيري أي إلى قطع صغيرة جداً ورفيعة، ويضاف في هذه الوصفة الفلفل الأخضر الحار الذي يعطيها نكهة خاصة بالإضافة إلى عدة مكونات أخرى وفي السطور التالية سنوضح لكم طريقة عملها بجميع أسرار الصناعة. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني طريقة عمل الكبدة الإسكندراني المكونات نصف كيلو من الكبدة العصافيري.

فلفل حار.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

كسبره جافة.

ليمون.

زيت.

ملح وكمون.

خل. طريقة التحضير نصب الزيت في الطاسة ونتركه على نار مرتفعة حتى يسخن جيداً.

نرفع الزيت بعيداً عن النار ثم نضع فيه الثوم المفروم، والكسبرة الجافة، ثم نضيف الفلفل الحار ونترك كمية قليلة على جنب، وعادة ما يكون مقدار الفلفل مساوي لمقدار الكبدة في هذه الوصفة، نتركهم قليلاً على النار مع التقليب مدة دقيقتين إلى 4 دقائق.

نضيف ملعقتين من الخل إلى الفلفل والزيت، ثم نضيف الكبدة العصافيري.

نقلب المكونات مع بعضها على النار ثم نتركها قليلاً.

نضيف الملح والكمون إلى الكبدة ونقلبها برفق.

تترك على النار حتى تنضج، وسنلاحظ أن زيادة كمية الزيت في الكبدة تساعد على عدم جفافها ويجعلها طرية.

يساعد الخل في طراوة الكبدة كما يجعل لونها فاتح بعد التسوية.

لا يضاف الفلفل الأسود إلى الكبدة الإسكندراني حتى لا يجعل لونها غامقاً.

ترفع الكبدة من على النار ونضيف إليها باقي الفلفل الحار وعصير ليمونة.

يتم تجهيز العيش الفينو بفتحه من المنتصف ونضع فيه الكبدة وتقدم بجانب المخللات والسلطة.

يمكن تقديم الكبدة بوضعها في طبق وتقديمها بجانب العيش البلدي الطازج والمخللات وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء.

يفضل البعض تناول الكبدة بجانب الأرز الأبيض أو بجانب المعكرونة بالصلصة ويتناولونها بالملعقة.

للحصول على طعم مميز للكبدة يفضل أن تكون طازجة، كما أنها لا تغسل قبل الطهي كي لا تصبح رائحتها زفرة.

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طريقة عمل الكبدة الإسكندراني ترجع إلى أهل محافظة الإسكندرية الواقعة في جمهورية مصر العربية، وتميزت هذه الوصفة بكونها مرتبطة بالمدينة ولا يمكن أن يزور أي شخص محافظة الإسكندرية دون أن يتناول ساندوتشات الكبدة من المحلات الشهيرة بصناعتها، وتكون هناك طريقة محددة لتقطيع الكبدة أثناء تجهيزها للطهي حيث يتم تقطيعها عصافيري أي إلى قطع صغيرة جداً ورفيعة، ويضاف في هذه الوصفة الفلفل الأخضر الحار الذي يعطيها نكهة خاصة بالإضافة إلى عدة مكونات أخرى وفي السطور التالية سنوضح لكم طريقة عملها بجميع أسرار الصناعة. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني طريقة عمل الكبدة الإسكندراني المكونات نصف كيلو من الكبدة العصافيري.

فلفل حار.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

كسبره جافة.

ليمون.

زيت.

ملح وكمون.

خل. طريقة التحضير نصب الزيت في الطاسة ونتركه على نار مرتفعة حتى يسخن جيداً.

نرفع الزيت بعيداً عن النار ثم نضع فيه الثوم المفروم، والكسبرة الجافة، ثم نضيف الفلفل الحار ونترك كمية قليلة على جنب، وعادة ما يكون مقدار الفلفل مساوي لمقدار الكبدة في هذه الوصفة، نتركهم قليلاً على النار مع التقليب مدة دقيقتين إلى 4 دقائق.

نضيف ملعقتين من الخل إلى الفلفل والزيت، ثم نضيف الكبدة العصافيري.

نقلب المكونات مع بعضها على النار ثم نتركها قليلاً.

نضيف الملح والكمون إلى الكبدة ونقلبها برفق.

تترك على النار حتى تنضج، وسنلاحظ أن زيادة كمية الزيت في الكبدة تساعد على عدم جفافها ويجعلها طرية.

يساعد الخل في طراوة الكبدة كما يجعل لونها فاتح بعد التسوية.

لا يضاف الفلفل الأسود إلى الكبدة الإسكندراني حتى لا يجعل لونها غامقاً.

ترفع الكبدة من على النار ونضيف إليها باقي الفلفل الحار وعصير ليمونة.

يتم تجهيز العيش الفينو بفتحه من المنتصف ونضع فيه الكبدة وتقدم بجانب المخللات والسلطة.

يمكن تقديم الكبدة بوضعها في طبق وتقديمها بجانب العيش البلدي الطازج والمخللات وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء.

يفضل البعض تناول الكبدة بجانب الأرز الأبيض أو بجانب المعكرونة بالصلصة ويتناولونها بالملعقة.

للحصول على طعم مميز للكبدة يفضل أن تكون طازجة، كما أنها لا تغسل قبل الطهي كي لا تصبح رائحتها زفرة.

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