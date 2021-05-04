طريقة الليزي كيك بالنسكافيه حلويات سهلة وسريعة بمكونات في المطبخ

طريقة الليزي كيك بالنسكافيه، من أسرع الحلويات التي يمكنك تحضيرها في المنزل وبمكونات سهلة بدون مجهود، هي الليزي كيك، وفي مقالتنا اليوم نهتم بتقديم طريقة الليزي كيك بالنسكافيه بسهولة في البيت حلويات سهلة وسريعة بمكونات في المطبخ، ليزي كيك النسكافيه بدون خبز فقط بسكويت سريع التحضير وصوص النسكافيه لعشاق القهوة سريعة الذوبان، ننصحكم بتجربة وصفة الليزي كيك بالنسكافيه.

طريقة الليزي كيك بالنسكافيه بالمكونات

مكونات الليزي كيك بالنسكافيه تنقسم إلي خليط الليزي كيك و صوص النسكافيه؛ لتزيين ليزي كيك النسكافيه.

250 جرام من بسكوت الدايجستيف.

كوب إلا ربع من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين نسكافيه كبيرة.

نصف كوب من الزبدة.

100 جرام شوكولاتة بيضا.

ربع كوب من السكر .

في وعاء أضيفي الحليب و إليه السكر وقومي بتقليبهم علي البارد أولاً.

أضيفي الوعاء إلي النار وقومي بالتقليب مع وضع النشا، ثم أضيفي ملعقتين من النسكافيه كبيرة، وقومي بتقليب المكونات معاً .

بعد امتزاج المكونات أضيفي الزبدة وإليهم قطع 100 جرام من الشوكولاتة البيضاء المفضلة لديك، وقومي بتقليب المكونات حتى يمتزج الخليط معاً.

ثم قومي بتكسير البسكويت إلي قطع صغيرة، وأضيفي إليه الخليط التي قمنا بتحضيره وقومي بخلطهم معاً جيداً، حتى تمتزج حبيبات البسكويت مع الخليط، وتحصلي علي الليزي كيك بالنسكافيه .

. في قالب ضعي ورق الزبدة وقومي بتسوية الخليط بداخله، ثم قومي بتغطية الليزي كيك بالنسكافيه وأدخليه الفريزر من ساعة إلي ساعتين، وقومي بتحضير صوص النسكافيه أهم خطوة في تحضير الليزي كيك بالنسكافيه.

مقادير الليزي كيك بالنسكافيهخطوات تحضير الليزي كيك

إليك في مقالتنا السابقة طريقة عمل الليزي كيك الباردة ب 4 مكونات فقط.

علبة قشطة.

100 جرام شوكولاتة بيضاء.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

ملعقتين إلي ثلاث ملاعق حليب سائل بحسب الحاجة.

صوص الليزي كيك بالنسكافيه

في حلة علي النار أضيفي القشطة، والشوكولاتة البيضاء، والنسكافيه، وقومي بإذابتهم حتى يمتزجوا، وتحصلي علي قوام الصوص المطلوب.

بعد خروج الليزي كيك بالنسكافيه من الفريزر، قومي بتغطيتها بصوص النسكافيه، وقومي بوضع رشة من النسكافيه، وتقطع قبل التقديم واستمتعي بألذ طعم رائع بعد تطبيق طريقة الليزي كيك بالنسكافيه.