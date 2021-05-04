طريقة عمل الكفتة بالوصفة التركية في الفرن خطوة بخطوة لألذ وأشهى وجبة

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الكفتة بالوصفة التركية أو ما تسمى بكرات اللحمة التركية، وتعتمد هذه الوصفة على اللحم المفروم والبصل والخضراوات الأخرى مع إضافة بعض التوابل والبهارات التي تمنحها المذاق الطيب، وتعتبر هذه الأكلة من أشهر أكلات المطبخ التركي التي يحبها جميع الأشخاص، ويرغب الكثيرون في تجربتها عند الذهاب إلى تركيا، ويمكنكم تحضيرها في البيت على الطريقة التركية بكل سهولة بدون تعب أو وقت طويل، فهي من الوصفات السريعة التي يمكنكم الاعتماد عليها في الأيام الصعبة. مكونات عمل الكفتة التركية مكونات عمل الكفتة التركية نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير الكفتة التركية بسهولة: نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب من البقسماط الناعم.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقتين كبار من البقدونس المفروم.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة كمون بودرة.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1/2 ملعقة من النعناع الناشف.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عدد 1 بيضة. طريقة تحضير الكفتة التركية بالخطوات في الفرن نحضر وعاء عميق وواسع ونضع به اللحمة المفرومة.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيضة إلى اللحمة ونخلطهم مع بعضهما بشكل جيد حتى يمتزجوا تماماً.

نقوم بإضافة كلاً من الثوم المهروس والبقدونس والبهارات المذكورة إلى الخليط السابق، ونقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الملح والفلفل والبقسماط الناعم والنعناع إلى هذا الخليط، ونقلب بشكل جيد لكي تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بتشكيل الخليط إلى كرات ذات حجم مناسب، ونرصها في الصينية المدهونة بالزيت.

وندخل الصينية في فرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة.

نترك الكفتة في الفرن حوالي 30 دقيقة حتى تستوي جيداً.

يجب تقليب الكفتة في الفرن من وقت إلى آخر للتأكد من نضجها من جميع النواحي.

بالهنا والشفا. طريقة تحضير الكفتة التركية بالخطوات في الفرن الوسوم

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الكفتة بالوصفة التركية أو ما تسمى بكرات اللحمة التركية، وتعتمد هذه الوصفة على اللحم المفروم والبصل والخضراوات الأخرى مع إضافة بعض التوابل والبهارات التي تمنحها المذاق الطيب، وتعتبر هذه الأكلة من أشهر أكلات المطبخ التركي التي يحبها جميع الأشخاص، ويرغب الكثيرون في تجربتها عند الذهاب إلى تركيا، ويمكنكم تحضيرها في البيت على الطريقة التركية بكل سهولة بدون تعب أو وقت طويل، فهي من الوصفات السريعة التي يمكنكم الاعتماد عليها في الأيام الصعبة. مكونات عمل الكفتة التركية مكونات عمل الكفتة التركية نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير الكفتة التركية بسهولة: نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب من البقسماط الناعم.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقتين كبار من البقدونس المفروم.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة كمون بودرة.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1/2 ملعقة من النعناع الناشف.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عدد 1 بيضة. طريقة تحضير الكفتة التركية بالخطوات في الفرن نحضر وعاء عميق وواسع ونضع به اللحمة المفرومة.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيضة إلى اللحمة ونخلطهم مع بعضهما بشكل جيد حتى يمتزجوا تماماً.

نقوم بإضافة كلاً من الثوم المهروس والبقدونس والبهارات المذكورة إلى الخليط السابق، ونقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الملح والفلفل والبقسماط الناعم والنعناع إلى هذا الخليط، ونقلب بشكل جيد لكي تتجانس المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بتشكيل الخليط إلى كرات ذات حجم مناسب، ونرصها في الصينية المدهونة بالزيت.

وندخل الصينية في فرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة.

نترك الكفتة في الفرن حوالي 30 دقيقة حتى تستوي جيداً.

يجب تقليب الكفتة في الفرن من وقت إلى آخر للتأكد من نضجها من جميع النواحي.

بالهنا والشفا. طريقة تحضير الكفتة التركية بالخطوات في الفرن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكفتة بالوصفة التركية في الفرن خطوة بخطوة لألذ وأشهى وجبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.