صابونة الموز ، من أفضل الوسائل والوصفات للعناية بالبشرة، فهي وصفة طبيعية بنسبة كبيرة و تحتوي على مكونات طبيعية ومفيدة ومليئة بالفيتامينات، وهذه الصابونة تستمد فوائدها من الفوائد والفيتامينات التي في الموز.

والموز من الثمار التي تحتوي على كم مهم من الفيتامينات مثل البوتاسيوم، وفيتامين A، وفيتامين C، كما أنه يزيد من كمية الكولاجين المفيد للبشرة كما أن الموز غني بالمواد المضادة للأكسدة ولا تقتصر فوائده على البشرة فقط لأنه يعد بوصفات أخرى ويوضع على الشعر فيحميه من التقصف ويقويه. وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة الموز لتنشيط خلايا الوجه ومحاربة التجاعيد.

مكونات صابونة الموز

صابونة الموز مفيدة للوجه وتتكون من مكونات طبيعية ومتوفرة وهي كالتالي:

ثمرة موز.

صابونة بدون رائحة.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين أو زيت جوز الهند.

خمس ملاعق من زيت النخيل.

نصف ملعقة صغيرة من سائل فيتامين E.

طريقة التحضير

طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من العناء وهي كتالي:

أولا نقوم ببشر الصابونة، ثم نقوم بتذويبها على نار هادئة مع الماء وزيت النخيل ونقلب جيدا أثناء ذلك.

نقوم بتقطيع ثمرة الموز وهرسها جيدا ونضيف عليها نصف الملعقة الصغيرة من سائل فيتامين E، ثم نضيفهم على الصابون الذي قمنا بوضعه على النار وبعد ما تتجانس جميع المكونات نقوم بإغلاق النار ونضع على الخليط الملعقة الصغيرة من زيت الجلسرين أو زيت جوز الهند ونقلب جيدا.

بعد ذلك مباشرة نقوم بصب الخليط في قوالب، ثم نتركها قليلا حتى تبرد، ثم ندخلها الثلاجة لمدة يوم حتى يقسوا قوامها وبعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام.

فوائد صابونة الموز