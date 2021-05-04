طريقة عمل البيتزا الإيطالية في المنزل مثل المطاعم بكل سهولة

نعرض لكم طريقة عمل البيتزا الإيطالية بكل سهولة في المنزل مثل المطاعم والحصول على طعم رائع ومميز لجميع أفراد العائلة، حيث تعد أحد أفضل الأكلات العالمية التي لا يختلف اثنان حول نطاقها الجميل، وبسبب غلو سعرها في المحلات سوف نوفر لكم طريقة تحضير البيتزا في المنزل بأقل تكلفة وأسهل طريقة.طريقة عمل البيتزا الإيطالية
ورغم وجود العديد من المطاعم التي تقدم البيتزا إلا أن الكثير من الناس يرغبون في إعدادها بنفسهم في المنزل حيث تكون أفضل من حيث الجودة وأقل في التكلفة.
المكونات:
- ٢ كوب من الطحين المنخول.
- كوب من الحليب.
- ٢ ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- نصف كوب من زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملح، وتوابل.
- كيلو من اللجنة الموزاريلا.
- ربع كيلو من اللجنة الرومي.
- جبن شيدر مبشور.
- ربع كيلو من اللجنة المفرومة.
- بصل مقطع شرائح.
- فلفل أخضر مقطع شرائح.
- ثمرتين من الطماطم مقطعة حلقات.
- كمية مناسبة من الصلصة.
- في وعاء ضعي كمية الخميرة مع ملعقة السكر والقليل من الماء الدافئ، انتظري حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك أحضري الدقيق والملح والتوابل والحليب الدافئ وابدأ في العجن.
- بعد أن تتماسك العجينة ضعي عليها كمية الزيت حسب الرغبة، يفضل أن يكون ربع كوب فقط.
- بعد الحصول على العجينة المرغوب فيها غطيها واتركيها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد إتمام الخمر، قومي بقطع العجينة على شكل كروي، ثم وافرديها باستخدام الدقيق، وهذا الفرد.
- ومن ثم ضعيها في صينية مدهونة بالسمنة أو الزيت، حسب الرغبة، ويفضل أن يكون سمن حتى لا تلصق البيتزا في الصينية.
- بعد وضع العجينة في الصينية ضعي عليها نصف كمية الجبن الموزاريلا والشيدر والرومي، واضغط جيدًا حتى تتداخل الجبنة مع العجينة.
- بعد ذلك ضعي الصلصة على العجينة ووزعيها على البيتزا كلها.
- ضعي كمية البصل والفلفل والطماطم على البيتزا بشكل جيد، ومن ثم ضعي كمية اللحمة عليهم.
- اضغط برفق بيدك على العجينة.
- انتظري ١٠ دقائق وضعيها في فرن درجة حرارتها ١٨٠ درجة.
- عند قرب النضج أو عندما يصبح لونها ذهبي، ضعي باقي كمية الجبنة على وجهة الصينية.
- بعد ذلك أخرجيها من الفرن وقطعيها مثلثات متساوية.
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نعرض لكم طريقة عمل البيتزا الإيطالية بكل سهولة في المنزل مثل المطاعم والحصول على طعم رائع ومميز لجميع أفراد العائلة، حيث تعد أحد أفضل الأكلات العالمية التي لا يختلف اثنان حول نطاقها الجميل، وبسبب غلو سعرها في المحلات سوف نوفر لكم طريقة تحضير البيتزا في المنزل بأقل تكلفة وأسهل طريقة.طريقة عمل البيتزا الإيطالية
ورغم وجود العديد من المطاعم التي تقدم البيتزا إلا أن الكثير من الناس يرغبون في إعدادها بنفسهم في المنزل حيث تكون أفضل من حيث الجودة وأقل في التكلفة.
المكونات:
- ٢ كوب من الطحين المنخول.
- كوب من الحليب.
- ٢ ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- نصف كوب من زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملح، وتوابل.
- كيلو من اللجنة الموزاريلا.
- ربع كيلو من اللجنة الرومي.
- جبن شيدر مبشور.
- ربع كيلو من اللجنة المفرومة.
- بصل مقطع شرائح.
- فلفل أخضر مقطع شرائح.
- ثمرتين من الطماطم مقطعة حلقات.
- كمية مناسبة من الصلصة.
- في وعاء ضعي كمية الخميرة مع ملعقة السكر والقليل من الماء الدافئ، انتظري حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك أحضري الدقيق والملح والتوابل والحليب الدافئ وابدأ في العجن.
- بعد أن تتماسك العجينة ضعي عليها كمية الزيت حسب الرغبة، يفضل أن يكون ربع كوب فقط.
- بعد الحصول على العجينة المرغوب فيها غطيها واتركيها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد إتمام الخمر، قومي بقطع العجينة على شكل كروي، ثم وافرديها باستخدام الدقيق، وهذا الفرد.
- ومن ثم ضعيها في صينية مدهونة بالسمنة أو الزيت، حسب الرغبة، ويفضل أن يكون سمن حتى لا تلصق البيتزا في الصينية.
- بعد وضع العجينة في الصينية ضعي عليها نصف كمية الجبن الموزاريلا والشيدر والرومي، واضغط جيدًا حتى تتداخل الجبنة مع العجينة.
- بعد ذلك ضعي الصلصة على العجينة ووزعيها على البيتزا كلها.
- ضعي كمية البصل والفلفل والطماطم على البيتزا بشكل جيد، ومن ثم ضعي كمية اللحمة عليهم.
- اضغط برفق بيدك على العجينة.
- انتظري ١٠ دقائق وضعيها في فرن درجة حرارتها ١٨٠ درجة.
- عند قرب النضج أو عندما يصبح لونها ذهبي، ضعي باقي كمية الجبنة على وجهة الصينية.
- بعد ذلك أخرجيها من الفرن وقطعيها مثلثات متساوية.
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