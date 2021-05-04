طريقة عمل البيتزا الإيطالية في المنزل مثل المطاعم بكل سهولة

نعرض لكم طريقة عمل البيتزا الإيطالية بكل سهولة في المنزل مثل المطاعم والحصول على طعم رائع ومميز لجميع أفراد العائلة، حيث تعد أحد أفضل الأكلات العالمية التي لا يختلف اثنان حول نطاقها الجميل، وبسبب غلو سعرها في المحلات سوف نوفر لكم طريقة تحضير البيتزا في المنزل بأقل تكلفة وأسهل طريقة.

طريقة عمل البيتزا الإيطالية

ورغم وجود العديد من المطاعم التي تقدم البيتزا إلا أن الكثير من الناس يرغبون في إعدادها بنفسهم في المنزل حيث تكون أفضل من حيث الجودة وأقل في التكلفة.

المكونات:

٢ كوب من الطحين المنخول.

كوب من الحليب.

٢ ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف كوب من زيت نباتي.

ملعقة صغيرة سكر.

ملح، وتوابل.

كيلو من اللجنة الموزاريلا.

ربع كيلو من اللجنة الرومي.

جبن شيدر مبشور.

ربع كيلو من اللجنة المفرومة.

بصل مقطع شرائح.

فلفل أخضر مقطع شرائح.

ثمرتين من الطماطم مقطعة حلقات.

كمية مناسبة من الصلصة.