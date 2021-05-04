ملعقة صغيرة من الفازلين لإزالة شعر العانة منزليًا بدون آلام تماماً زي الطرق التقليدية

قام الكثير من خبراء التجميل بالتوضيح أنه يمكن أن تتم عملية إزالة شعر العانة عن طريق استخدام الفازلين ويكون ذلك دون الشعور بأي ألم إضافةً إلى ذلك فإن الفازلين يقوم أيضًا بالقضاء على مشكلة اسمرار البشرة الذي يكون موجود في المناطق الحساسة، وتبحث جميع الفتيات والبنات في مختلف الأعمار إلى التخلص من هذه المشكلة والتي قد تتسبب في حدوث ألم و أوجاع في كل مرة عند إزالة الشعر الزائد بالجسم وخاصةً شعر العانة.

ملعقة صغيرة من الفازلين لإزالة شعر العانة

الفازلين يحتوي على الكثير من الفوائد والتي تعمل على ترطيب البشرة، حيث أن الفازلين يرطب البشرة ترطيبًا عميقًا، عند الاستمرار في استخدام الفازلين فسوف يتم الحصول على نتائج هائلة ومرغوب بها وخاصةً عند استخدامه في مناطق الأكواع والركبة التي تتعرض للأسمرار بشكل دائم، ولهذا السبب يدخل الفازلين في إزالة شعر العانة ويدخل أيضًا في تركيب العديد من مستحضرات التجميل بسبب المكونات الرائعة التي تجعله قادر على القضاء على البقع بشكل نهائي.

بعض وصفات إزالة شعر العانة بالفازلين

أصبح الآن من الممكن أن يتم إزالة الشعر بدون الشعور بأي أوجاع أو ألم وفي وقت قياسي جدًا، كما يوجد عدة وصفات لهذا الأمر ومنها التالي:

مقدار نصف ملعقة فازلين طبي.

مقدار ثلاثة ملاعق حليب يكون سائل.

نصف ملعقة صغيرة مسحوق ناعم كركم.

ملعقة كبيرة حمص مطحون.

في البداية نقوم بخلط جميع المكونات السابقة في إناء يكون عميق لكي نحصل على عجينة تكون متماسكة وبعدها نقوم بوضع تلك العجينة على مكان الشعر الزائد في منطقة العانة. نقوم بفرد العجينة في اتجاه الشعر نفسه. يتم ترك العجينة على منطقة العانة لمدة طويلة حتى تجف تمامًا. نقوم بنزع العجينة في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر وذلك للتخلص من الشعر الزائد الموجود بها.

مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانةطريقة استخدام وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة