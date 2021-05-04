حلويات رمضان .. جربي وصفة بلح الشام المقرمش اللذيذ في مطبخك لألذ وأطيب مذاق

بلح الشام يعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي وبالأخص الصغار، ويتميز بطريقة تحضيره السريعة التي لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود متعب، وترغب جميع الأمهات في تحضيره في البيت والحصول عليه مقرمش وذهبي اللون مثل المحلات لتقديمه على المائدة في رمضان بعد الفطار، وسوف نقدم لكم الطريقة بالخطوات لتحضيره في المنزل والاستغناء عن شرائه من الخارج مرة أخرى.مكونات عمل بلح الشام
للحصول على ألذ بلح الشام في البيت يجب تحضير المكونات والمقادير التالية أولاً، وهي:
- كوب واحد من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ثلاثة أرباع كوب من الماء.
- ربع كوب من الزبدة.
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد 3 بيضة.
لتحضير بلح الشام بالطريقة الصحيحة والحصول عليه ذهبي ومقرمش يجب اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:
- نقوم بوضع كلاً من الماء والزبدة في وعاء على نار درجة حرارتها منخفضة، ونتركه حتى يسخن.
- في وعاء عميق وواسع نقوم بخلط كلاً من الدقيق والملح والنشا بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى مزيج الزبدة والماء، ونقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد باستخدام ملعقة من الخشب.
- نستمر في التقليب لمدة خمسة دقائق بدون توقف حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتجانسة.
- نترك العجينة جانباً لكي ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض لها بالتدريج والاستمرار في التقليب.
- نقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني.
- نضغط عليها ونقوم بتشكيل أصابع بلح الشام في الزيت الساخن على النار.
- نقلب بلح الشام على النار حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.
- نخرجه من الزيت ونصفيه بشكل جيد، ثم نضعه في الشربات البارد فترة، ثم نصفيه منه ونقدمه.
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بلح الشام يعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي وبالأخص الصغار، ويتميز بطريقة تحضيره السريعة التي لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود متعب، وترغب جميع الأمهات في تحضيره في البيت والحصول عليه مقرمش وذهبي اللون مثل المحلات لتقديمه على المائدة في رمضان بعد الفطار، وسوف نقدم لكم الطريقة بالخطوات لتحضيره في المنزل والاستغناء عن شرائه من الخارج مرة أخرى.مكونات عمل بلح الشام
للحصول على ألذ بلح الشام في البيت يجب تحضير المكونات والمقادير التالية أولاً، وهي:
- كوب واحد من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ثلاثة أرباع كوب من الماء.
- ربع كوب من الزبدة.
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد 3 بيضة.
لتحضير بلح الشام بالطريقة الصحيحة والحصول عليه ذهبي ومقرمش يجب اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:
- نقوم بوضع كلاً من الماء والزبدة في وعاء على نار درجة حرارتها منخفضة، ونتركه حتى يسخن.
- في وعاء عميق وواسع نقوم بخلط كلاً من الدقيق والملح والنشا بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى مزيج الزبدة والماء، ونقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد باستخدام ملعقة من الخشب.
- نستمر في التقليب لمدة خمسة دقائق بدون توقف حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتجانسة.
- نترك العجينة جانباً لكي ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض لها بالتدريج والاستمرار في التقليب.
- نقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني.
- نضغط عليها ونقوم بتشكيل أصابع بلح الشام في الزيت الساخن على النار.
- نقلب بلح الشام على النار حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.
- نخرجه من الزيت ونصفيه بشكل جيد، ثم نضعه في الشربات البارد فترة، ثم نصفيه منه ونقدمه.
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