حلويات رمضان .. جربي وصفة بلح الشام المقرمش اللذيذ في مطبخك لألذ وأطيب مذاق

بلح الشام يعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي وبالأخص الصغار، ويتميز بطريقة تحضيره السريعة التي لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود متعب، وترغب جميع الأمهات في تحضيره في البيت والحصول عليه مقرمش وذهبي اللون مثل المحلات لتقديمه على المائدة في رمضان بعد الفطار، وسوف نقدم لكم الطريقة بالخطوات لتحضيره في المنزل والاستغناء عن شرائه من الخارج مرة أخرى.

مكونات عمل بلح الشام

للحصول على ألذ بلح الشام في البيت يجب تحضير المكونات والمقادير التالية أولاً، وهي:

كوب واحد من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ربع كوب من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 3 بيضة.

طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في البيت

لتحضير بلح الشام بالطريقة الصحيحة والحصول عليه ذهبي ومقرمش يجب اتباع الخطوات التالية بالتفصيل: