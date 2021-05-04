أسرار عمل المعمول السعودي بالمنزل مثل الشيفات بخطوات سهلة لعام 2021

يعد المعمول السعودي بالمنزل من أشهر وأطعم المخبوزات المنتشرة في السعودية ومصر ودول الخليج والوطن العربي، والذي يتميز بالمذاق الرائع الذي يعشقه الكبير والصغير، حيث يكثر عمله في الأعياد والمناسبات ويمكن حشوه بالتمر والفستق والمكسرات المختلفة الأخرى حيث يمد الجسم بالطاقة لتمتع بصحة جيدة لما فيه من سعرات حرارية ودهون وكربوهيدرات، ومن السهل عمل المعمول في المنزل بخطوات سهلة وتكلفة أقل من المحلات، وسوف نتعرف على مكونات المعمول السعودي بالمنزل من خلال موقع ثقفني ونتمنى لكم استفادة وقراءة ممتعة. مكونات المعمول السعودي بالمنزل مكونات المعمول السعودي بالمنزل سوف نتحدث عن مكونات المعمول السعودي بالمنزل وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب سمن بلدي.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السكر البودر المطحون.

بيضتان.

ملعقة وسط من الحبهان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات حشو المعمول السعودي مكونات حشو المعمول السعودي سوف نتحدث أيضاً على مكونات الحشو وهى كما يلي:- كوب من عجوة التمر.

عود قرفة مطحون حسب الرغبة.

مكسرات مختلفة. طريقة الإعداد والتحضير سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير المعمول وهي كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به الدقيق الأبيض المنخول والبيكنج بودر والسكر والملح والحبهان ويتم تقلبهم جيداً. نقوم بوضع المكونات السابقة في العجانة الكهربية، ويتم تشغيلها على سرعة منخفضة مع إضافة السمن والبيض وملعقة الفانيليا حتى نحصل على عجينة مرملة وطرية. نقوم باستخراج العجين ووضعه على الطاولة التي تم رشها بالدقيق وتقطع العجينة الى كرات للاستخدام وتترك لمدة ربع ساعة ليتخمر العجين. نقوم بأخذ كرة من كرات العجين ونبدأ بتقطيعها بالأيدي بشكل مناسب ويتم حشوها بالتمر العجوة ورشة من القرفة، ونقوم بأغلاق العجينة جيداً. بعد الأنتهاء من الحشو نضعه في الصينية المدهونة بالسمن مع مراعاة المسافات بين كل واحدة والأخرى. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها الصينية ونتركها لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول الى اللون الذهبي. وبعد اخراج الصينية من الفرن يتم رشها بالسكر المطحون والمكسرات. يقدم على طبق التقديم مع الشاي وبألف هنا وشفا. الوسوم

يعد المعمول السعودي بالمنزل من أشهر وأطعم المخبوزات المنتشرة في السعودية ومصر ودول الخليج والوطن العربي، والذي يتميز بالمذاق الرائع الذي يعشقه الكبير والصغير، حيث يكثر عمله في الأعياد والمناسبات ويمكن حشوه بالتمر والفستق والمكسرات المختلفة الأخرى حيث يمد الجسم بالطاقة لتمتع بصحة جيدة لما فيه من سعرات حرارية ودهون وكربوهيدرات، ومن السهل عمل المعمول في المنزل بخطوات سهلة وتكلفة أقل من المحلات، وسوف نتعرف على مكونات المعمول السعودي بالمنزل من خلال موقع ثقفني ونتمنى لكم استفادة وقراءة ممتعة. مكونات المعمول السعودي بالمنزل مكونات المعمول السعودي بالمنزل سوف نتحدث عن مكونات المعمول السعودي بالمنزل وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب سمن بلدي.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السكر البودر المطحون.

بيضتان.

ملعقة وسط من الحبهان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات حشو المعمول السعودي مكونات حشو المعمول السعودي سوف نتحدث أيضاً على مكونات الحشو وهى كما يلي:- كوب من عجوة التمر.

عود قرفة مطحون حسب الرغبة.

مكسرات مختلفة. طريقة الإعداد والتحضير سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير المعمول وهي كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به الدقيق الأبيض المنخول والبيكنج بودر والسكر والملح والحبهان ويتم تقلبهم جيداً. نقوم بوضع المكونات السابقة في العجانة الكهربية، ويتم تشغيلها على سرعة منخفضة مع إضافة السمن والبيض وملعقة الفانيليا حتى نحصل على عجينة مرملة وطرية. نقوم باستخراج العجين ووضعه على الطاولة التي تم رشها بالدقيق وتقطع العجينة الى كرات للاستخدام وتترك لمدة ربع ساعة ليتخمر العجين. نقوم بأخذ كرة من كرات العجين ونبدأ بتقطيعها بالأيدي بشكل مناسب ويتم حشوها بالتمر العجوة ورشة من القرفة، ونقوم بأغلاق العجينة جيداً. بعد الأنتهاء من الحشو نضعه في الصينية المدهونة بالسمن مع مراعاة المسافات بين كل واحدة والأخرى. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها الصينية ونتركها لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول الى اللون الذهبي. وبعد اخراج الصينية من الفرن يتم رشها بالسكر المطحون والمكسرات. يقدم على طبق التقديم مع الشاي وبألف هنا وشفا.

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