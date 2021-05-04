بلح الشام المقرمش بدون بيض مثل الجاهز وبجميع أسراره وقولي وداعاً لزفارة البيض

بلح الشام المقرمش أحد أهم أنواع الحلوى التي تجد إقبالاً هائلاً من الصغار والكبار، ويحبها الجميع لما لها من مذاق ساحر يخطف القلوب، وهي حلوى ذات أصول شامية حيث أن بلد منشأها الشام، وتعاني ربات البيوت بشكل دائم من أن تحضيره في المنزل لا يشبه الجاهز، ولكن قولي وداعاً لهذه المشكلة ووداعاً لزفارة البيض التي تعاني منها عند عمل هذه الحلوى، وللتغلب على ذلك تابعي معنا.

مقادير بلح الشام بالكوب

تعاني الكثير من ربات البيوت من المكونات التي تقدر بالجرامات، لذلك يمكنك معرفة مقادير بلح الشام بدون بيض بالكوب كالتالي:

كوب وربع من الدقيق الفاخر متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

رشه من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة، أو ماء الورد لإعطاء نكهة لذيذة.

يمكنك التعرف على وصفات عديدة بدون استخدام البيض، إليك طريقة كيكة هشة ولذيذة بدون بيض، وقولي وداعاً لزفارة البيض.

طريقة التحضير

للحصول على بلح الشام المقرمش وبدون الحاجة إلى زفارة البيض، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في إناء عميق، قومي بوضع كوب الماء، و2 ملعقة من الزيت، وملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز مع التقليب الجيد. قومي برفع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة، وانتظري حتى تمام الغليان. ثم قومي بوضع كوب وربع من الدقيق وملعقة النشا مع التقليب جيداً، حتى تحصلين على عجينة ناعمة الملمس بدون وجود أي كتل دقيق. قومي بوضع نصف ملعقة من الفانيلا على العجينة أو نصف ملعقة من ماء الورد، وذلك لإعطاء نكهة لذيذة للحلوى حسب الرغبة. تترك العجينة حتى تبرد، يتم استخدام القمع، ويفضل مع بلح الشام بدون البيض القمع ذو حلقة ضيقة، حتى يكون مقرمش. يتم تشكيله بالقمع في طاسة بها زيت ساخن جداً حتى تحتفظ العجينة بشكلها ونحصل على نتيجة مقرمشة، وذلك يختلف عن العجينة التي يدخل البيض في تكوينها، انتظري حتى يأخذ اللون الذهبي المميز وقومي بإخراجه من النار. قومي بوضع بلح الشام على الفور في إناء به شربات بدرجة حرارة الغرفة. يمكنك تقديم بلح الشام المقرمش مع النوتيلا أو الكريمة أو كما تفضلين أن تقدميه لعائلتك وضيوفك.

إذا كنتي من مفضلي صنع الحلوى في المنزل، تعرفي على طريقة تحضير تشيز كيك الكريم بروليه بخطوات سهلة وبسيطة في مطبخك.