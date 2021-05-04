وصفات سهلة وطبيعية لإزالة رائحة العرق وبدون مواد كيميائية ويبيض منطقة الإبط

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إزالة رائحة العرق وبدون مواد كيميائية، دائمًا ما يحدث التعرق في فصل الصيف بسبب حرارة الجو وبسبب هذه الرائحة الكريهة يحتاج الشخص للتخلص منها ولذا علاج رائحة العرق بالوصفات الطبيعية هو أفضل طريقة للتخلص من العرق نهائياً.إزالة رائحة العرق وبدون مواد كيميائية ويبيض منطقة الإبط
بعض المكونات الطبيعية ذات تأثير فعال حيث تتميز بخصائصها الفعالة التي يمكنها علاج رائحة العرق.زيت جوز الهند
يستخدم هذا الزيت في التخلص من رائحة العرق المزعجة ويمكن استخدامه كالتالي:مكونات زيت جوز الهند
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة كبيرة من حمض الستريك.
- كوب ماء.
- يتم وضع زيت جوز الهند تحت الإبط وتدليكه في المكان بأكمله.
- يتم وضع حمض الستريك على كوب الماء وتقليبهما جيدًا ثم غسل تحت الإبط بهما.
- يتم استخدام هذه الوصفة كل يوم.
وصفة زيت النعناع
تعتبر هذه الوصفة فعالة في التخلص من رائحة العرق وهي:مكونات زيت النعناع
- 10 قطرات من زيت النعناع.
- 6 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- 6 ملعقة صغيرة من نشا الذرة.
- 6 ملعقة صغيرة من زيت صودا الخبز.
- يتم خلط المكونات مع بعضها جيدًا.
- باستخدام قطنة يتم وضعها في الخليط ثم مسح تحت الإبط بها.
مكونات خل التفاح
- كمية مناسبة من خل التفاح.
- قطعة من القطن.
- كوب ماء.
- يتم وضع القطنة في خل التفاح ثم وضعها تحت الإبط.
- يتم غسل تحت الإبط بالماء وتجفيف المنطقة ويتم استخدام الوصفة كل يوم.
مكونات أكياس الشاي
- أربعة أكياس من الشاي.
- 2 لتر من الماء الساخن.
- يتم إضافة أكياس الشاي إلى الماء المغلي.
- يتم تبريد ماء الشاي ثم إضافتها إلى حمام الماء.
- الاستلقاء في حمام الماء لمدة 20 دقيقة.
يتم استخدام الوصفة 3 مرات في الأسبوع.
الوسوم
إزالة رائحة العرق وبدون مواد كيميائية، دائمًا ما يحدث التعرق في فصل الصيف بسبب حرارة الجو وبسبب هذه الرائحة الكريهة يحتاج الشخص للتخلص منها ولذا علاج رائحة العرق بالوصفات الطبيعية هو أفضل طريقة للتخلص من العرق نهائياً.إزالة رائحة العرق وبدون مواد كيميائية ويبيض منطقة الإبط
بعض المكونات الطبيعية ذات تأثير فعال حيث تتميز بخصائصها الفعالة التي يمكنها علاج رائحة العرق.زيت جوز الهند
يستخدم هذا الزيت في التخلص من رائحة العرق المزعجة ويمكن استخدامه كالتالي:مكونات زيت جوز الهند
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة كبيرة من حمض الستريك.
- كوب ماء.
- يتم وضع زيت جوز الهند تحت الإبط وتدليكه في المكان بأكمله.
- يتم وضع حمض الستريك على كوب الماء وتقليبهما جيدًا ثم غسل تحت الإبط بهما.
- يتم استخدام هذه الوصفة كل يوم.
وصفة زيت النعناع
تعتبر هذه الوصفة فعالة في التخلص من رائحة العرق وهي:مكونات زيت النعناع
- 10 قطرات من زيت النعناع.
- 6 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- 6 ملعقة صغيرة من نشا الذرة.
- 6 ملعقة صغيرة من زيت صودا الخبز.
- يتم خلط المكونات مع بعضها جيدًا.
- باستخدام قطنة يتم وضعها في الخليط ثم مسح تحت الإبط بها.
مكونات خل التفاح
- كمية مناسبة من خل التفاح.
- قطعة من القطن.
- كوب ماء.
- يتم وضع القطنة في خل التفاح ثم وضعها تحت الإبط.
- يتم غسل تحت الإبط بالماء وتجفيف المنطقة ويتم استخدام الوصفة كل يوم.
مكونات أكياس الشاي
- أربعة أكياس من الشاي.
- 2 لتر من الماء الساخن.
- يتم إضافة أكياس الشاي إلى الماء المغلي.
- يتم تبريد ماء الشاي ثم إضافتها إلى حمام الماء.
- الاستلقاء في حمام الماء لمدة 20 دقيقة.
يتم استخدام الوصفة 3 مرات في الأسبوع.
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