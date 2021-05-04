اعملي كحك العيد الناعم بطريقة جدتي بطعم وريحة زمان

يعتبر كعك العيد من العادات والتقاليد التي يقوم بها الجميع منذ الكثير من السنوات، فيتسم الكعك بالمذاق الجيد ويتم تحضيره بأكثر من حشو فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الكعك في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج للتأكد من سلامة مكوناته وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كعك العيد بالكيلو. طريقة عمل كعك العيد بالكيلو طريقة عمل كعك العيد بالكيلو المكونات نصف كيلو من السمن.

كيلو من الدقيق الأبيض.

أربعة ملاعق من السمسم.

نصف ملعقة رائحة كهك.

ربع كوب من مياه الورد.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

كوبان ونصف من الحليب.

كأس من السكر البودرة. خطوات التحضير يتم وضع السمن في مقلاة وبعد ذلك يتم رفعه على نار هادئة وتركه لحين أن تصبح السمن ساخنة.

يتم نقل الدقيق إلى إناء كبير الحجم ويتم عمل حفرة في المنتصف وبعد ذلك يتم السمسم والسمن فيها، يتم خلط الدقيق مع السمن بكل لطف.

الاستمرار في العجن لحين أن يتجانس السمن والدقيق مع بعضهم البعض.

يتم فرد العجينة وبعد ذلك يتم إضافة رائحة الكعك ومياه الورد ويتم العجن مع بعضهم البعض.

يتم إضافة الخميرة الفورية في نصف كأس من الحليب ويتم الخلط جيداً لحين أن تذوب الحميرة وبعد ذلك يتم إضافتهم إلى العجين.

يتم إضافة باقي كمية الحليب مع الاستمرار في فرك العجين.

يتم وضع غطاء الإناء بعد ما يتم التأكد من أن العجينة أصبحت طرية ومتماسكة يتم ترك العجينة جانباً لحين أن ترتاح.

بعد ما يتم ترك العجينة لحين أن ترتاح يتم تقسيمها على شكل كرات صغيرة وبعد ذلك يتم الضغط عليها بأصابع اليد ثم يتم نقل الحشو إلى داخله ويتم غلق كورة العجين عليه.

يتم تشكيل ورسم العجين تبعاً للشكل المفضل إليكم بعد ذلك يتم رصه في الصينية. خطوات التحضير الوسوم

يعتبر كعك العيد من العادات والتقاليد التي يقوم بها الجميع منذ الكثير من السنوات، فيتسم الكعك بالمذاق الجيد ويتم تحضيره بأكثر من حشو فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الكعك في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج للتأكد من سلامة مكوناته وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كعك العيد بالكيلو. طريقة عمل كعك العيد بالكيلو طريقة عمل كعك العيد بالكيلو المكونات نصف كيلو من السمن.

كيلو من الدقيق الأبيض.

أربعة ملاعق من السمسم.

نصف ملعقة رائحة كهك.

ربع كوب من مياه الورد.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

كوبان ونصف من الحليب.

كأس من السكر البودرة. خطوات التحضير يتم وضع السمن في مقلاة وبعد ذلك يتم رفعه على نار هادئة وتركه لحين أن تصبح السمن ساخنة.

يتم نقل الدقيق إلى إناء كبير الحجم ويتم عمل حفرة في المنتصف وبعد ذلك يتم السمسم والسمن فيها، يتم خلط الدقيق مع السمن بكل لطف.

الاستمرار في العجن لحين أن يتجانس السمن والدقيق مع بعضهم البعض.

يتم فرد العجينة وبعد ذلك يتم إضافة رائحة الكعك ومياه الورد ويتم العجن مع بعضهم البعض.

يتم إضافة الخميرة الفورية في نصف كأس من الحليب ويتم الخلط جيداً لحين أن تذوب الحميرة وبعد ذلك يتم إضافتهم إلى العجين.

يتم إضافة باقي كمية الحليب مع الاستمرار في فرك العجين.

يتم وضع غطاء الإناء بعد ما يتم التأكد من أن العجينة أصبحت طرية ومتماسكة يتم ترك العجينة جانباً لحين أن ترتاح.

بعد ما يتم ترك العجينة لحين أن ترتاح يتم تقسيمها على شكل كرات صغيرة وبعد ذلك يتم الضغط عليها بأصابع اليد ثم يتم نقل الحشو إلى داخله ويتم غلق كورة العجين عليه.

يتم تشكيل ورسم العجين تبعاً للشكل المفضل إليكم بعد ذلك يتم رصه في الصينية. خطوات التحضير

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