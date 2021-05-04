بدون ماكينة ولا كيس حلويات في 10 دقائق فقط عملت احلي بيتي فور دايب جداً وناعم

عملت احلي بيتي فور دايب جداً وناعم، لا يمكن الاستغناء عن البيتي فور في الأعياد وخاصة بعد اقتراب عيد الفطر المبارك لذلك دائماً ما قد تبحث السيدات عن طريقة عمل البيتي فور الناعم، ولذلك من خلال موقع قفني سوف نقدم لكم طريقة عمل بيتي فور العادي وطريقة عمل بيتي فور الشكلمة . عملت احلي بيتي فور دايب جداً وناعم عملت احلي بيتي فور دايب جداً وناعم سوف نقدم لكم مكونات عمل بيتي فور العادي والبيتي فور الشكلمة وكيفية تحضير كلاً منهما . مكونات عمل البيتي فور 2 كوب ونصف من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر .

2 بيضة .

3/4 كوب سمن .

كوب واحد سكر بودر .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

طريقة تحضير وإعداد البيتي فور

نحضر وعاء ونضع به الدقيق المنخول والفانيليا والبيكنج بودر .

نحضر وعاء اخر ونضيف إليه السمن والسكر ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح خليط كريمي متجانس.

ثم نضيف اليهم البيض المخفوق حتى يتجانس تماماً خليط السكر والسمن والبيض ثم نضيف اليهم الدقيق مع جميع المكونات الجافة .

نقوم بالعجن جيداً حتى تصبح عجينة متجانسة .

نسخن الفرن على درجة 200 مْ .

نضع العجينة في كيس الحلويات ونضع بلبلة أو شكل على شكل وردة ثم نرصهم في صاج او صينية مدهونة بقليل من السمن .

ندخله الفرن على ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي وينضج جيداً، وبعد أن ينضج نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً .

وأخيراً نزين البيتي فور بالمربي والشوكولاتة …. بالهناء والشفاء . مكونات عمل البيتي فور طريقة عمل بيتي فور الشكلمة طريقة عمل بيتي فور الشكلمة مكونات عمل بيتي فور الشكلمة طريقة إعداد وتحضر بيتي فور الشكلمة نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونضيف إليه الخميرة والسمن والسكر والبيض والفانيليا ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

نحضر صاج مدهون بقليل من السمن ونقطع العجينة على شكل أقراص صغيرة ونرصها في الصاج المدهون، وفي منتصف القرص نضع لوز مقشر أو بندق مقشر ثم ندخلها الفرن .

ندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي حوالى 15 دقيقة .

ثم نتركها حتى تبرد تماماً ….. بالهناء والشفاء. طريقة إعداد وتحضر بيتي فور الشكلمة الوسوم

عملت احلي بيتي فور دايب جداً وناعم، لا يمكن الاستغناء عن البيتي فور في الأعياد وخاصة بعد اقتراب عيد الفطر المبارك لذلك دائماً ما قد تبحث السيدات عن طريقة عمل البيتي فور الناعم، ولذلك من خلال موقع قفني سوف نقدم لكم طريقة عمل بيتي فور العادي وطريقة عمل بيتي فور الشكلمة . عملت احلي بيتي فور دايب جداً وناعم عملت احلي بيتي فور دايب جداً وناعم سوف نقدم لكم مكونات عمل بيتي فور العادي والبيتي فور الشكلمة وكيفية تحضير كلاً منهما . مكونات عمل البيتي فور 2 كوب ونصف من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر .

2 بيضة .

3/4 كوب سمن .

كوب واحد سكر بودر .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

طريقة تحضير وإعداد البيتي فور

نحضر وعاء ونضع به الدقيق المنخول والفانيليا والبيكنج بودر .

نحضر وعاء اخر ونضيف إليه السمن والسكر ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح خليط كريمي متجانس.

ثم نضيف اليهم البيض المخفوق حتى يتجانس تماماً خليط السكر والسمن والبيض ثم نضيف اليهم الدقيق مع جميع المكونات الجافة .

نقوم بالعجن جيداً حتى تصبح عجينة متجانسة .

نسخن الفرن على درجة 200 مْ .

نضع العجينة في كيس الحلويات ونضع بلبلة أو شكل على شكل وردة ثم نرصهم في صاج او صينية مدهونة بقليل من السمن .

ندخله الفرن على ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي وينضج جيداً، وبعد أن ينضج نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً .

وأخيراً نزين البيتي فور بالمربي والشوكولاتة …. بالهناء والشفاء . مكونات عمل البيتي فور طريقة عمل بيتي فور الشكلمة طريقة عمل بيتي فور الشكلمة مكونات عمل بيتي فور الشكلمة طريقة إعداد وتحضر بيتي فور الشكلمة نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونضيف إليه الخميرة والسمن والسكر والبيض والفانيليا ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

نحضر صاج مدهون بقليل من السمن ونقطع العجينة على شكل أقراص صغيرة ونرصها في الصاج المدهون، وفي منتصف القرص نضع لوز مقشر أو بندق مقشر ثم ندخلها الفرن .

ندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي حوالى 15 دقيقة .

ثم نتركها حتى تبرد تماماً ….. بالهناء والشفاء. طريقة إعداد وتحضر بيتي فور الشكلمة

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