طريقه عمل الكحك الناعم في المنزل

طريقه عمل كحك العيد في المنزل، ويعتبر كحك العيد من الطقوس الهامة لدى المصرين تقوم به كل ربه منزل بتحضيره وتجهيزه في المنزل حتى يتم الاحتفال وتقديمه في أول أيام عيد الفطر المبارك، وهى تعبر عن مظاهر الاحتفال عند كل البيوت المصرية ، تقوم كل المحلات الخاصة بالحلويات الشرقية بعمل كميات كبيرة من الكحك ،ويتم تحضير الكحك بأكثر من طريقه من خلال الحشو الداخلي للكحك، يوجد كحك محشى ملبن وكحك محشى مكسرات وكحك سادة وكحك بالعجمية، وتجتمع الأسرة في العشر الأواخر في رمضان لتجهيز كميه من الكحك لتوزيعه على الأقارب والجيران يوم الاحتفال بعد صلاة العيد.

كيلو ونصف من الدقيق الناعم .

كوب ونصف من السمن البلدي.

تحضير ملعقه صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقه كبيرة من السمسم .

نصف كوب من اللبن الصافي.

ملعقه وربع من السكر.

تحضير الحشو المرغوب فيه من مكسرات وعجميه وملبن.

كوب سكر ناعم لوضعه على سطح الكحك.

نقوم بإحضار وعاء كبير ويكون مغسول جيدا، نقوم بخلط ما تم ذكرة في المكونات السابقة مع أضافه السمسم والدقيق. ثم نقوم بإضافة الزبدة بمعيار ونقوم بالخلط باستخدام أداة خشبيه مخصصه للتقليب حتى يصبح متماسك. ثم نترك العجين لبضع دقائق حتى يتماسك اكثر. ثم نقوم بتحضير الخميرة الفورية ورائحه الكحك وضعهم على العجين حتى يعطى مذاق جيد. نقوم بقطع العجين إلى أشكال دائريه ونقوم بالنقش عليها حسب الرغبة. نقوم بوضع كل قطعه تم النقش عليها في صفوف منتظمه في الصنية لوضعها داخل الفرن. نقوم بإشعال الفرن على درجه حرارة متوسطه ونقوم بوضع الصنية بالداخل حتى يصبح لونها ذهبي. بعد الخروج من الفرن يتم ترك الصنية لمدة ربع ساعه حتى تبرد ثم وضعها في طبق وتقدم للضيوف مع سكر البودرة حسب الرغبة.

طريقه تحضير الحشو داخل الكحك

مكونات الكحك الناعم في المنزلطريقه تحضير الكحك الناعم

يتم تحضير العجمية أو المكسرات ويتم وضعه في طبق وخلطهم ببعض،ونفرد الحشو جيدا ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة نستطيع وضعها في العجينة،ونقوم بتغطيتها بورق شفاف ونتركها لمدة ربع ساعه حتى تتماسك.