طريقة تحضير بيتي فور العيد في مطبخك خطوة بخطوة واحصلي على طعم أحلى من الجاهز

يعتبر البيتي فور من أشهر أنواع الحلويات التي تحضر في عيد الفطر المبارك، والتي تعتبر من العادات القديمة لدى الشعب العربي، وهو تحضير الحلويات مثل الكعك والبيتي فور والبسكويت بمناسبة قدوم العيد المبارك، وترغب الكثير من السيدات تحضيره في البيت وعدم شرائه من الخارج بعد ظهور فيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وصحة أولادهم، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفة تحضيره بالخطوات للحصول على أفضل طعم وأشهى مذاق بأقل التكاليف الممكنة.

مكونات عمل البيتي فور

نحتاج في تحضير هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي ما يلي:

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبدة بشرط أن تكون نفس درجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

صفار عدد 2 بيضة.

نصف ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

مربى حسب الرغبة أو شوكولاتة.

أولاً في وعاء نقوم بخفق صفار البيض بشكل جيد، ونقوم بإضافة الفانيليا وبشر البرتقال له.

نقلب جيداً ثم نضيف الزبدة للخليط، ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط ذات قوام كريمي.

نقوم بوضع السكر البودرة إلى الخليط ونخفق باستمرار حتى تتجانس جميع المكونات الموجودة لدينا.

في وعاء آخر نقوم بخلط كلاً من الدقيق والبيكنج باودر.

نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى الخليط السابق تدريجياً، ونقلب باستمرار حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة.

نقوم بتغطية العجينة جيداً، ونتركها جانباً ترتاح حوالي 30 دقيقة.

نقوم بتقطيع العجينة بعد ذلك إلى كرات صغيرة، ونشكلها حسب الرغبة.

نقوم برص البيتي فور في الصواني المبطنة بورق الزبدة.

ندخل الصواني في الفرن الساخن على درجة جرارة متوسطة.

بعد أن يستوي ويصبح لونه ذهبي نخرجه ونزينه بالشكل المرغوب به.

طريقة عمل البيتي فور في البيت خطوة بخطوة