أسرار صبغ الشعر الداكن بالبني الفاتح كأشهر صالونات التجميل.. والوصفة السرية لدرجة لون مضبوطة 100%

صبغ الشعر الداكن بالبني الفاتح هو أكثر الألوان التي تحبها المرأة العربية، فشعر المرأة هو رمز أنوثتها و الاهتمام بالشعر من أولويات المرأة فجمال المرأة و أناقتها يزيد من ثقتها بنفسها، و تحتاج من فترة لأخرى إلى تغيير لون شعرها، ومن الألوان العصرية التي تعطى طله رائعة للمرأة هو اللون البني الفاتح، بسهولة و يسر بالمنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الكوافير و دفع مبالغ طائلة.

طريقة صبغ الشعر الداكن بالبني الفاتح

لكي نقوم بصبغ الشعر باللون بالبني الفاتح علينا أولاً إن نقوم بتحويل لون الشعر من اللون الدّاكن إلى اللون الفاتح، فنقوم بعملية تفتيح الشّعر بالتدريج عن طريق استخدام الأكسجين.

إذا كنتي تمتلكين شعر لونه أسود تستطيعي استخدام أوكسجين 30.

إذا كنتي تمتلكين شعر لونه أحمر أو لونه بني غامق أو لونه بني متوسط تستطيعي استخدام أوكسجين 20.

إذا كنتي تمتلكين شعر لونه الطبيعي أحمر أو لونه بني غامق أو لونه بني متوسطا أو تكوني لم تقومي بصبغة من قبل تستطيعي أن تقومي بصبغ شعرك بالبني الفاتح دون الحاجة لاستخدام الأكسجين.

لكي تقومي بسحب لون الشعر الأصلي و صبغة باللّون البني الفاتح الرّمادي تستطيعي استخدام أكسجين 10.

الفرشاة المخصصة للصّبغة.

قفازات طبية.

غطاء الرأس المخصص للاستحمام.

أي صبغة تفضلين استخدامها.

مكونات صبغة الشعرخطوات صبغ الشعر باللون البني

تستطيعي استخدام فوطة أو جاونت نايلون لكي لا تتسخ ملابسك، وقومي بعدم غسل شعرك لمدة من ثلاث لأربع أيام حتى نحافظ على الزيوت الطبيعية على فروة الرأس حتى تحافظ على فروة الرأس من المواد الكيميائية التي في الصبغات، واتبعي الخطوات التالية:

قوى بتقسيم الشعر إلى أربع أقسام قسمين يمين و شمال بجوار الأذنين و قسم للأمام أمام الوجه و قسم في الخلف عند مؤخرة الرأس.

قومي بتحضير الأكسجين كما هو موجود على تعليمات العبوة، ثم قومي بدهن شعرك بالأكسجين بسرعة من الأعلى إلى الأسفل بعد تشبع الشعر بالكامل نقوم بتغطية الشعر بغطاء الشعر المخصص للاستحمام و ننتظر فترة من نصف ساعة إلى ثلاث أرباع ساعة، و ستطيع أن تتفقدي شعرك كل خمس دقائق حتى تتأكدي من سحب اللون من شعرك، و يجب ألا يزيد مدة وضع الأكسجين على شعرك عن ساعة حتى لا يضر بشعرك.

نقوم بغسل الشعر باستخدام الشامبو المخصص لصبغ و الماء البارد من مرتين إلى ثلاث مرات حتى تطمئني أنكى قمتي بإزالة أثار الأكسجين من على الشعر، و يكسب شعرك اللون البرتقالي ليكون جاهز للصبغ.

نقوم بأعداد عبوة الصبغة كما هو مكتوب على العبوة ثم قومي بتقسيم شعرك لأربعة أقسام مثل المرة السابقة و قومي بفرد الصبغة على خصلات شعرك من أعلى لأسفل ثم قومي بتغطية الشعر بغطاء الرأس المخصص للاستحمام و أتركية لمدة نصف ساعة، ثم قومي بشطف الشعر بالماء البارد و الشامبو المخصص للصبغ و أتركية ليجف و استمتعي بلونه الجذاب.

كانت هذه طريقة صبغ الشعر الداكن بالبني الفاتح بالتفصيل مثل أشهر محلات التجميل.