طريقة عمل ألذ صينية فراخ بالبطاطس في الفرن لأسرع فطار في رمضان

تزداد حيرة الأمهات كل يوم في شهر رمضان في ما ستحضره على الفطار لأسرتها، ويزداد هذا الأمر مع دخول النصف الثاني من الشهر وانتهاء الأفكار، وبالإضافة إلى ذلك تكون الأمهات مجهدة وتحتاج إلى وصفات سريعة وسهلة لتناسبهم، ولا يوجد أفضل من صينية فراخ بالبطاطس، والتي تعتبر وصفة متكاملة العناصر الغذائية ويمكن تحضيرها بكل سهولة وفي أسرع وقت ولا تحتاج إلى مجهود كبير أو أواني كثيرة، ويمكن أن تعتمد عليها المبتدئات في المطبخ وحديثات الزواج، وسوف ننشر لكم الوصفة بالمقادير والخطوات في هذا المقال. مكونات عمل صينية فراخ بالبطاطس دجاجة مقطعة إلى 4 قطع أو 8 قطع حسب الرغبة.

3 بصلة كبيرة.

4 حبات من البطاطس مقطعة حلقات.

4 حبات من الجزر مقطعة إلى حلقات.

4 ثمرات من الطماطم.

فلفل أخضر أو أحمر.

كوب من الماء.

3 ملعقة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

2 ملعقة من البهارات.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة من الكزبرة.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

فص ثوم مهروس. طريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس بالخطوات نقوم بتجهيز صينية مناسبة للفرن، ونرص بها شرائح البطاطس وحلقات الجزر والفلفل والبصل على هيئة طبقات.

نقوم برش الملح والفلفل وكل التوابل والبهارات المذكورة على الخضار.

بعد ذلك نقوم بتتبيل الدجاج بالبهارات بشكل جيد ونتركه منقوع لمدة لا تقل عن ساعة.

نقوم برص قطع الدجاج بعد ذلك على الخضار.

نقوم بإضافة كلاً من الماء وزيت الزيتون على الدجاج بحيث يغطي الصينية.

نقوم بتسخين الفرن بشكل جيد، وندخل الصينية بداخلة حتى تستوي.

تحتاج الصينية للنضج لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد أن نتأكد من نضج الدجاج والخضار نخرج الصينية من الفرن.

تقدم مع أرز وبالهنا والشفا. مكونات عمل صينية فراخ بالبطاطسطريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس بالخطوات الوسوم

تزداد حيرة الأمهات كل يوم في شهر رمضان في ما ستحضره على الفطار لأسرتها، ويزداد هذا الأمر مع دخول النصف الثاني من الشهر وانتهاء الأفكار، وبالإضافة إلى ذلك تكون الأمهات مجهدة وتحتاج إلى وصفات سريعة وسهلة لتناسبهم، ولا يوجد أفضل من صينية فراخ بالبطاطس، والتي تعتبر وصفة متكاملة العناصر الغذائية ويمكن تحضيرها بكل سهولة وفي أسرع وقت ولا تحتاج إلى مجهود كبير أو أواني كثيرة، ويمكن أن تعتمد عليها المبتدئات في المطبخ وحديثات الزواج، وسوف ننشر لكم الوصفة بالمقادير والخطوات في هذا المقال. مكونات عمل صينية فراخ بالبطاطس دجاجة مقطعة إلى 4 قطع أو 8 قطع حسب الرغبة.

3 بصلة كبيرة.

4 حبات من البطاطس مقطعة حلقات.

4 حبات من الجزر مقطعة إلى حلقات.

4 ثمرات من الطماطم.

فلفل أخضر أو أحمر.

كوب من الماء.

3 ملعقة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

2 ملعقة من البهارات.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة من الكزبرة.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

فص ثوم مهروس. طريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس بالخطوات نقوم بتجهيز صينية مناسبة للفرن، ونرص بها شرائح البطاطس وحلقات الجزر والفلفل والبصل على هيئة طبقات.

نقوم برش الملح والفلفل وكل التوابل والبهارات المذكورة على الخضار.

بعد ذلك نقوم بتتبيل الدجاج بالبهارات بشكل جيد ونتركه منقوع لمدة لا تقل عن ساعة.

نقوم برص قطع الدجاج بعد ذلك على الخضار.

نقوم بإضافة كلاً من الماء وزيت الزيتون على الدجاج بحيث يغطي الصينية.

نقوم بتسخين الفرن بشكل جيد، وندخل الصينية بداخلة حتى تستوي.

تحتاج الصينية للنضج لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد أن نتأكد من نضج الدجاج والخضار نخرج الصينية من الفرن.

تقدم مع أرز وبالهنا والشفا. مكونات عمل صينية فراخ بالبطاطسطريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ألذ صينية فراخ بالبطاطس في الفرن لأسرع فطار في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.