اسرار صبغ الشعر بالطريقة اليابانية باللون العسلي اللامع الرائع مثل الكوافير وتغطية الشيب نهائيا

طريقة صبغ الشعر باللون العسلي ، تسعى كل امرأة إلى تغير لون شعرها وهناك الكثير منهن الذين يبحثون كثيراً عن ألوان الشعر الذي تناسب لون البشرة والشعر نفسه، كما لابد من أن يقع الاختيار على ما هو أفضل وليس الأرخص في السعر، فهناك العديد منهم يبحثون على درجة اللون ولا تفرق معهم القيمة المادية ومنهم من يختار الرديء لأنه الأقل سعراً، واليوم نقدم لكم أفضل الخطوات والطريقة التي يتم الاعتماد عليها عند صبغ الشعر في البيت.طريقة صبغ الشعر باللون العسلي
لصبغ الشعر باللون العسلي لابد من أن يتوفر لك بعض من المكونات والأدوات لأنها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح عملية صبغ شعرك ومنها ما يلي:الأدوات المطلوبة:
- فرشاة للشعر.
- مشابك للشعر.
- قميص قديم.
- وعاء.
- قفازات مطاطية.
- فرشاة صبغ الشعر.
- مشط ذات أسنان واسعة.
- شامبو خاص للشعر المصبوغ باللون الأشقر.
- بلسم.
- علبة صبغة باللون العسلي الأشقر.
- قومي أولاً بارتداء قميص قديم حتى لا تتلطخ ملابسك بالصبغة.
- بعدها يمشط الشعر للتخلص من العقد الموجودة به باستخدام مشط بأسنان واسعة.
- ثم عليك بتقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء مع تثبيتها بمشابك الشعر احرصي على ترك جزء منهم للصبغ.
- لابد من القيام بدهن الفازلين على الأذنين والرقبة والجبهة حتى تحافظين على بشرتك من الصبغة.
- ثم يتم وضع القفازات وعليك باتباع التعليمات التي المدونة على العبوة ثم يتم مزج الصبغة مع بعضها في وعاء الصبغ وبواسطة فرشاة الصبغة.
- قومي بأخذ سم من الشعر وطبقي عليه الصبغة من الجذور ثم يتم تمشيط الخصلة لسحب الصبغة ومن ثم يتم إضافة القليل من اللون.
- إذا كان هذا اللون المطلوب يمكنك استكمال عملية صبغ الشعر على جميع الخصلات من بداية الجذور حتى الأطراف وتركيه على حسب المدة المدونة ثم يتم غسله بالماء والشامبو والبلسم.
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طريقة صبغ الشعر باللون العسلي ، تسعى كل امرأة إلى تغير لون شعرها وهناك الكثير منهن الذين يبحثون كثيراً عن ألوان الشعر الذي تناسب لون البشرة والشعر نفسه، كما لابد من أن يقع الاختيار على ما هو أفضل وليس الأرخص في السعر، فهناك العديد منهم يبحثون على درجة اللون ولا تفرق معهم القيمة المادية ومنهم من يختار الرديء لأنه الأقل سعراً، واليوم نقدم لكم أفضل الخطوات والطريقة التي يتم الاعتماد عليها عند صبغ الشعر في البيت.طريقة صبغ الشعر باللون العسلي
لصبغ الشعر باللون العسلي لابد من أن يتوفر لك بعض من المكونات والأدوات لأنها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح عملية صبغ شعرك ومنها ما يلي:الأدوات المطلوبة:
- فرشاة للشعر.
- مشابك للشعر.
- قميص قديم.
- وعاء.
- قفازات مطاطية.
- فرشاة صبغ الشعر.
- مشط ذات أسنان واسعة.
- شامبو خاص للشعر المصبوغ باللون الأشقر.
- بلسم.
- علبة صبغة باللون العسلي الأشقر.
- قومي أولاً بارتداء قميص قديم حتى لا تتلطخ ملابسك بالصبغة.
- بعدها يمشط الشعر للتخلص من العقد الموجودة به باستخدام مشط بأسنان واسعة.
- ثم عليك بتقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء مع تثبيتها بمشابك الشعر احرصي على ترك جزء منهم للصبغ.
- لابد من القيام بدهن الفازلين على الأذنين والرقبة والجبهة حتى تحافظين على بشرتك من الصبغة.
- ثم يتم وضع القفازات وعليك باتباع التعليمات التي المدونة على العبوة ثم يتم مزج الصبغة مع بعضها في وعاء الصبغ وبواسطة فرشاة الصبغة.
- قومي بأخذ سم من الشعر وطبقي عليه الصبغة من الجذور ثم يتم تمشيط الخصلة لسحب الصبغة ومن ثم يتم إضافة القليل من اللون.
- إذا كان هذا اللون المطلوب يمكنك استكمال عملية صبغ الشعر على جميع الخصلات من بداية الجذور حتى الأطراف وتركيه على حسب المدة المدونة ثم يتم غسله بالماء والشامبو والبلسم.
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