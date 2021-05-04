عمل مندي الفراخ المدخن في الفرن بالتتبيلة السحرية بطريقة اشهر المطاعم الكبرى

عمل مندي الفراخ المدخن في الفرن، المندي ليست بأكلة عربية ولكن يرغب الكثير في تجربتها فهو مختلف ويعشقه الكثير ويرغبون بتجربة المندي ولذلك يمكن تحضير مندي الفراخ بأسهل المكونات وفي البيت. عمل مندي الفراخ المدخن في الفرن بطريقة المطاعم الكبرى عمل مندي الفراخ المدخن في الفرن بطريقة المطاعم الكبرى مكونات عمل مندي الفراخ المدخن في الفرن دجاجة مقطعة إلى 4 أجزاء

نصف ملعقة كبيرة كركم.

4 ملعقة كبيرة زيت.

رشه ملح ، فلفل أسود، بودرة زعفران.

، فلفل أسود، بودرة زعفران. نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا. مكونات خلطة الأرز ملعقة صغيرة كركم.

4 كوب مياه ساخنة.

2 مرقة دجاج.

عود من القرفة.

مستكة، حبهان.

3 ورق لورأ.

ملعقة كبيرة بهارات فراخ.

ليمونة ناشفة.

2 ملعقة صغيرة سمن.

2 كوب أرز بسمتي منقوع في ماء. مكونات خلطة الأرز طريقة تحضير مندي الفراخ المدخن في الفرن في وعاء يتم وضع الكركم وإضافة البابريكا، الزعفران، الفلفل، والملح والتقليب جيدا.

يتم وضع الفراخ في التتبيلة وتقليبها جيدًا حتى تأخذ لون التتبيلة.

في صينية يتم وضع الأرز وإضافة الماء إليه ثم إضافة باقى مكونات خلطة الأرز والتقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

على صينية الأرز يتم وضع عصيان خشبية المستخدمة في عمل الشيش طاووق لتكوين شبكة.

يتم وضع الفراخ فوق الشبكة المتكونة ووضع التتبيلة على الفراخ.

يتم وضع الصينية في الفرن وتغطيتها بورق من الألومنيوم وتركها لمدة ساعة على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

بعد أن ينضج الأرز ويتشرب الماء يتم إزالة ورق الألومنيوم ووضع الصينية في الفرن لتحمير الدجاج.

يتم وضع قطعة من الفحم المشتعل في وعاء صغير وإضافة ملعقة زيت إليها ووضعها في الفرن بجانب الفراخ. مكونات صلصة المندي 2 ثمرة طماطم.

1 فلفل حار.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

رشه ملح.

بقدونس مفروم.

1 جزر.

ماء. تحضير صلصة المندي يتم وضع المكونات مع بعضها في الكبة ومزجها جيدًا.

يتم تصفية المزيج أو لا حسب الرغبة.

تقدم مع الدجاج. طريقة تحضير مندي الفراخ المدخن في الفرنمكونات صلصة المنديتحضير صلصة المندي الوسوم

عمل مندي الفراخ المدخن في الفرن، المندي ليست بأكلة عربية ولكن يرغب الكثير في تجربتها فهو مختلف ويعشقه الكثير ويرغبون بتجربة المندي ولذلك يمكن تحضير مندي الفراخ بأسهل المكونات وفي البيت. عمل مندي الفراخ المدخن في الفرن بطريقة المطاعم الكبرى عمل مندي الفراخ المدخن في الفرن بطريقة المطاعم الكبرى مكونات عمل مندي الفراخ المدخن في الفرن دجاجة مقطعة إلى 4 أجزاء

نصف ملعقة كبيرة كركم.

4 ملعقة كبيرة زيت.

رشه ملح ، فلفل أسود، بودرة زعفران.

، فلفل أسود، بودرة زعفران. نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا. مكونات خلطة الأرز ملعقة صغيرة كركم.

4 كوب مياه ساخنة.

2 مرقة دجاج.

عود من القرفة.

مستكة، حبهان.

3 ورق لورأ.

ملعقة كبيرة بهارات فراخ.

ليمونة ناشفة.

2 ملعقة صغيرة سمن.

2 كوب أرز بسمتي منقوع في ماء. مكونات خلطة الأرز طريقة تحضير مندي الفراخ المدخن في الفرن في وعاء يتم وضع الكركم وإضافة البابريكا، الزعفران، الفلفل، والملح والتقليب جيدا.

يتم وضع الفراخ في التتبيلة وتقليبها جيدًا حتى تأخذ لون التتبيلة.

في صينية يتم وضع الأرز وإضافة الماء إليه ثم إضافة باقى مكونات خلطة الأرز والتقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

على صينية الأرز يتم وضع عصيان خشبية المستخدمة في عمل الشيش طاووق لتكوين شبكة.

يتم وضع الفراخ فوق الشبكة المتكونة ووضع التتبيلة على الفراخ.

يتم وضع الصينية في الفرن وتغطيتها بورق من الألومنيوم وتركها لمدة ساعة على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

بعد أن ينضج الأرز ويتشرب الماء يتم إزالة ورق الألومنيوم ووضع الصينية في الفرن لتحمير الدجاج.

يتم وضع قطعة من الفحم المشتعل في وعاء صغير وإضافة ملعقة زيت إليها ووضعها في الفرن بجانب الفراخ. مكونات صلصة المندي 2 ثمرة طماطم.

1 فلفل حار.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

رشه ملح.

بقدونس مفروم.

1 جزر.

ماء. تحضير صلصة المندي يتم وضع المكونات مع بعضها في الكبة ومزجها جيدًا.

يتم تصفية المزيج أو لا حسب الرغبة.

تقدم مع الدجاج. طريقة تحضير مندي الفراخ المدخن في الفرنمكونات صلصة المنديتحضير صلصة المندي

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