أسرار عمل شوربة السيفود بالكريمة زي المحلات في البيت

شوربة السيفود من الأنواع المميزة لإعداد أطباق جانبية ذات طعم لذيذ وفوائد كبيرة، كما أنها تقدم بالكثير من الأطعمة والوصفات المختلفة وطرق الإعداد المتنوعة، وتحرص دائماً السيدات على تقديم شوربة السيفود لأفراد أسرتها لتجعلهم يحصلون على ما تحتويه من فوائد لتقوية صحتهم، لهذا سوف نقدم لك طريقة إعداد شوربة السي فود بوصفة سهلة ومكونات بسيطة.شوربة السيفود
من الأكلات التي تقدم للجسم فوائد عديدة ومتنوعة ويمكن تقديمها بالكثير من الطرق وبجانب الأكلات البحرية المختلفة، كما أن مذاق هذه الشوربة المميز يجعل كل أفراد الأسرة يحبونها ويرغبون في تناولها بشكل مستمر.مكونات شوربة السي فود
- ربع كيلو جرام من قطع الجمبري الصغيرة.
- ربع كيلو جرام كاليماري مقطع قطع صغيرة.
- ربع كيلو جرام من بلح البحر.
- ربع كيلو جرام سمك فيليه مقسم لقطع صغيرة.
- أربع قطع من الكابوريا.
- كوب من اللبن.
- عبوة من كريمة الطبخ.
- بصلة واحدة مفرومة فرم ناعم.
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- ملح طعام حسب الحاجة.
- فلفل أسود للتتبيل.
- يتم تنظيف المأكولات البحرية جيداً والتخلص من أي أتربة موجودة فيها وغسلها جيداً.
- نقوم بوضع قطع الجمبري في ماء ساخن.
- يتم تقطيع قطع الكابوريا إلى جزئين.
- نقوم بوضع سمك الفيليه في ماء على نار متوسطة حتى يتم سلقه ونقوم بتتبيله باستخدام ملح الطعام الفلفل الأسود.
- نقوم بوضع كمية السمنة على النار ونضيف إليها البصلة المفرومة، وبعد تنظيف المأكولات البحرية الموجودة لدينا من القشور الزائدة نقوم بإضافة قطع السي فود إلى البصل والسمنة على النار.
- نقلب المكونات جيداً حتى يتغير لونها وتبدأ في النضج.
- نضع ملعقة من الدقيق فوق المكونات ثم نقلبها جيدا ثم نضيف قطع السمك الفيليه مع ماء السلق الخاصة به ونتركه على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.
- نقوم بوضع الحليب على الخليط السابق ونضيف إليه كريمة الطهي ونستمر فى تقليب المكونات ثم نتبلها بالملح والفلفل وبمجرد أن تبدأ فى الغليان نقوم برفعها على النار ونقدم شوربة السيفود ساخنة.
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شوربة السيفود من الأنواع المميزة لإعداد أطباق جانبية ذات طعم لذيذ وفوائد كبيرة، كما أنها تقدم بالكثير من الأطعمة والوصفات المختلفة وطرق الإعداد المتنوعة، وتحرص دائماً السيدات على تقديم شوربة السيفود لأفراد أسرتها لتجعلهم يحصلون على ما تحتويه من فوائد لتقوية صحتهم، لهذا سوف نقدم لك طريقة إعداد شوربة السي فود بوصفة سهلة ومكونات بسيطة.شوربة السيفود
من الأكلات التي تقدم للجسم فوائد عديدة ومتنوعة ويمكن تقديمها بالكثير من الطرق وبجانب الأكلات البحرية المختلفة، كما أن مذاق هذه الشوربة المميز يجعل كل أفراد الأسرة يحبونها ويرغبون في تناولها بشكل مستمر.مكونات شوربة السي فود
- ربع كيلو جرام من قطع الجمبري الصغيرة.
- ربع كيلو جرام كاليماري مقطع قطع صغيرة.
- ربع كيلو جرام من بلح البحر.
- ربع كيلو جرام سمك فيليه مقسم لقطع صغيرة.
- أربع قطع من الكابوريا.
- كوب من اللبن.
- عبوة من كريمة الطبخ.
- بصلة واحدة مفرومة فرم ناعم.
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- ملح طعام حسب الحاجة.
- فلفل أسود للتتبيل.
- يتم تنظيف المأكولات البحرية جيداً والتخلص من أي أتربة موجودة فيها وغسلها جيداً.
- نقوم بوضع قطع الجمبري في ماء ساخن.
- يتم تقطيع قطع الكابوريا إلى جزئين.
- نقوم بوضع سمك الفيليه في ماء على نار متوسطة حتى يتم سلقه ونقوم بتتبيله باستخدام ملح الطعام الفلفل الأسود.
- نقوم بوضع كمية السمنة على النار ونضيف إليها البصلة المفرومة، وبعد تنظيف المأكولات البحرية الموجودة لدينا من القشور الزائدة نقوم بإضافة قطع السي فود إلى البصل والسمنة على النار.
- نقلب المكونات جيداً حتى يتغير لونها وتبدأ في النضج.
- نضع ملعقة من الدقيق فوق المكونات ثم نقلبها جيدا ثم نضيف قطع السمك الفيليه مع ماء السلق الخاصة به ونتركه على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.
- نقوم بوضع الحليب على الخليط السابق ونضيف إليه كريمة الطهي ونستمر فى تقليب المكونات ثم نتبلها بالملح والفلفل وبمجرد أن تبدأ فى الغليان نقوم برفعها على النار ونقدم شوربة السيفود ساخنة.
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