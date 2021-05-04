خلطة تتبيلة الفراخ المشوية الايطالية السرية الخطيرة مثل اكبر محلات العالم المشهورة

خلطة تتبيلة الفراخ المشوية الايطالية ، خلطة تتبيلة الفراخ المشوية الايطالية من أفضل أنواع الخلطات التي تعطي للفراخ المشوية نكهة متميزة جداً، حيث المطبخ الايطالي مشهور بمذاق وجمال أطعمة وأطباقه التي تميزه عن غيره من المطابخ الأخرى، فهم يقوموا باستخدام كثير من التوابل والأعشاب التي تمنح الأكلات مذاق رائع جداً، واليوم سوف ننقل لك سيدتي المطبخ الايطالي إلى بيتك لتقديم أشهى فراخ مشوية.

تعتبر الفراخ الأكلة المفضلة عند الكثيرون ولكنهم يفضلوا تناول الفراخ المشوية لأنها تحمل الكثير من النكهات والمذاق الرائع وتتطلب منك الدقة الفائقة والمهارة التي تتم كما يلي:

فرخة كاملة.

نصف كوب طماطم مفرومة.

نصف كوب زيت زيتون.

عصير ليمونتين.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم.

كوب واحد خل.

بصلة واحدة كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة روزماري.

قومي في البداية بتنظيف وغسيل الفرخة عن طريق نقعها في الماء الفاتر والخل وقليل من الدقيق لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسلها تحت الماء الجاري وتركها حتى تصفى الماء.

ثم يتم إحضار وعاء صغير الحجم يخلط به كافة المكونات السابقة فيما عدا الفرخة واخلطيهم بشكل جيد.

بواسطة سكينة حادة قومي بعمل فتحات بالفرخة من الظهر ثم يتم وضعها في صينية وسكبي عليها الخليط التي سبق وقومنا بخلطه وادعكيها جيداً من الداخل والخارج.

ثم يتم تغليف الصينية وترك الفراخ بالتتبيلة لمدة ساعتين على الأقل أو يفضل لليلة كاملة حتى تمتص التوابل وتصبح ذات نكهة ممتازة.

ترفع الدجاجة من التتبيلة وتوضع في صينية أخرى مدهونة بقليل من الزيت ودخليها إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يتم تسويتها جيداً.

كما يمكنك أن تقومين بشويها على شواية الفحم أو الشواية الكهربائية وقدميها ساخنة مع السلاطة والخبز العربي.