طريقة عمل صوص التوفي للحلويات بمكونات أقتصادية جدا من المنزل

طريقة عمل صوص التوفي، تمثل الحلويات واحدة من أهم الأطباق التي تحرص كل سيدة على إعدادها في المنزل بشكل مستمر، حتى تعطي أفراد الأسرة بعض النشاط والطاقة اللازمة لهم في حياتهم اليومية، وصوص التوفي من الحلوى التي تتمتع بمذاق شهر وطعم رائع يجذب إليه الجميع لتناوله، ويمكن الاستعانة به في العديد من الأغراض، وذلك لأنه محبب للأطفال والكبار معًا.

طريقة عمل صوص التوفي

يعد صوص التوفي واحدًا من أشهر الصوص التي تهتم كل سيدة بمعرفة طريقة تحضيرها في المنزل، حتى تتمكن من إعدادها بشكل سهل ومكونات بسيطة، ولاستخدامه في التزين وإضافة لمذاق المميز على العديد من الحلويات، ولذلك نستعرض معكم اليوم أسهل طريقة لتحضيره في المنزل بمكونات بسيطة يسهل توافرها في أي منزل.

ملعقة كبيرة من الزبدة. نصف كوب من السكر. علبة من القشطة الطرية.

نقوم في البداية بوضع نصف كوب السكر في وعاء مُناسب على النار الهادئة.

نترك السكر على النار حتى يتم إذابته بشكل جيد، مع الاستمرار بملاحظته بشكل جيد من حين لآخر، ولكن دون استخدم الملعقة، بل فقط يتم تحريك الإناء، وعند ملاحظة وصول كمية السكر إلى مرحلة الإذابة بشكل كامل، وقد أخذت اللون العسلي، في هذه الأثناء نقوم بإضافة كمية الزبدة ونحركها بشكل جيد حتى تندمج مع كمية الكراميل.

بعدها نقوم بإضافة القشطة على مراحل والتقليب بشكل جيد حتى يتم تجانس المكونات جيدًا، ثم نرفعها من النار ونتركها حتى تبرد.

يمكننا تقديم صوص التوفي منفرد، أو تقديمه بجانب أى حلوى مثل الكريب الحلو والبان كيك ويمكننا أضافته فوق الأرز باللبن بيكون طعمه رائع ومميز، وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل صوص التوفي الرائع.

مقادير صوص التوفيطريقة تحضير صوص التوفي