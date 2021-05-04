أقوي خلطة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لشعر طويل للركب مجربة 100%

دائما نجد أن أغلب النساء يبحثوا عن بعض الطرق المتعددة لتطويل الشعر مثل الهنود ولكن لا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية والخلطات المميزة التي تعطي نتائج مبهرة في تطويل الشعر وتكثيفه، ويرجع ذلك إلي الهنود لأنهم أكثر الشعوب التي قامت باستخدام الوصفات الطبيعية للحصول على شعر صحي لانه خالي من المواد الضارة، التي تأثر على الشعر وتعمل على تساقطه. زيت الخروع مع زيت السمسم زيت الخروع مع زيت السمسم المكونات:- نصف كوب من زيت السمسم

ثلاث ملاعق من زيت الخروع. طريقة التحضير:- نحضر إناء ونضع فيه كميات الزيت.

دمج الزيوت جيدا.

نضع هذه الزيوت على الشعر بالتساوي حتى نصل إلى أطراف الشعر.

ويترك هذا الماسك مدة ساعتين على الشعر مع ارتداء منشفة ساخنة.

يغسل الشعر جيدا للتخلص من بقاي تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. وصفة الثوم والزبادي لتطويل الشعر وتكثيفه وصفة الثوم والزبادي لتطويل الشعر وتكثيفه المكونات:- 3 ملاعق ثوم مفروم .

5 ملاعق زبادي . طريقة التحضير:- نحضر إناء ويفضل أن يكون عميق.

ونضع فيه الزبادي والثوم المفروم.

يقلب هذا الماسك جيداً حتى يصبح متجانس.

نضع هذا الماسك على الشعر مع التدليك بلطف.

ننتظر على تطبيق هذا الماسك 30 دقيقة على الشعر يمكن أن نتركه أكثر من ذلك فهو مفيد جداً للشعر.

يغسل الشعر جيدا ولكن باستخدام الماء الدافئ.

الوصفة يتم تكرارها أكثر من مرة في الاسبوع لكي نحصل على شعر ناعم وطويل مثل الهنود. وصفة زيت الزيتون وزيت جوز الهند للتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر وصفة زيت الزيتون وزيت جوز الهند للتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر المكونات :- معلقة من زيت الزيتون .

3ملاعق زيت جوز الهند الطبيعي . طريقة التحضير:- نضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند في إناء المعدني، وندمج هذا المزيج جيدا.

نضع هذا الإناء علي حمام بخار لكي يصبح دافئ.

يترك هذا الماسك دقيقتين لكي يبرد.

نضع الزيت على الشعر ولكن يفضل تحريكها بشكل مستمر حتى نصل إلى أطراف الشعر.

يفضل ارتداء فوطة ساخنة لكي يحصل الشعر على الوصفه في وقت قصير.

يترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بشكل جيد وذلك باستخدام الشامبو المناسب للشعر.

تكرر هذه الوصفة أكثر من ثلاث مرات اسيوعياً لكي نحصل على أفضل النتائج من لتطويل الشعر وتكثيفه. حلم كل فتاة وسيدة هو تطويل الشعر بطرق طبيعية وسريعة وأمنة، حيث يوجد العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تعمل على إعادة نعومة ولمعان الشعر بالإضافة إلي تطويله بشكل سريع، فالزيوت الطبيعية هي من أقوي الوسائل التي تساعد في ذلك بدون أي ضرر ومشاكل على الشعر، غير المنتجات الكيماوية التي تتلف الشعر بشكل سريع. الوسوم

دائما نجد أن أغلب النساء يبحثوا عن بعض الطرق المتعددة لتطويل الشعر مثل الهنود ولكن لا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية والخلطات المميزة التي تعطي نتائج مبهرة في تطويل الشعر وتكثيفه، ويرجع ذلك إلي الهنود لأنهم أكثر الشعوب التي قامت باستخدام الوصفات الطبيعية للحصول على شعر صحي لانه خالي من المواد الضارة، التي تأثر على الشعر وتعمل على تساقطه. زيت الخروع مع زيت السمسم زيت الخروع مع زيت السمسم المكونات:- نصف كوب من زيت السمسم

ثلاث ملاعق من زيت الخروع. طريقة التحضير:- نحضر إناء ونضع فيه كميات الزيت.

دمج الزيوت جيدا.

نضع هذه الزيوت على الشعر بالتساوي حتى نصل إلى أطراف الشعر.

ويترك هذا الماسك مدة ساعتين على الشعر مع ارتداء منشفة ساخنة.

يغسل الشعر جيدا للتخلص من بقاي تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. وصفة الثوم والزبادي لتطويل الشعر وتكثيفه وصفة الثوم والزبادي لتطويل الشعر وتكثيفه المكونات:- 3 ملاعق ثوم مفروم .

5 ملاعق زبادي . طريقة التحضير:- نحضر إناء ويفضل أن يكون عميق.

ونضع فيه الزبادي والثوم المفروم.

يقلب هذا الماسك جيداً حتى يصبح متجانس.

نضع هذا الماسك على الشعر مع التدليك بلطف.

ننتظر على تطبيق هذا الماسك 30 دقيقة على الشعر يمكن أن نتركه أكثر من ذلك فهو مفيد جداً للشعر.

يغسل الشعر جيدا ولكن باستخدام الماء الدافئ.

الوصفة يتم تكرارها أكثر من مرة في الاسبوع لكي نحصل على شعر ناعم وطويل مثل الهنود. وصفة زيت الزيتون وزيت جوز الهند للتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر وصفة زيت الزيتون وزيت جوز الهند للتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر المكونات :- معلقة من زيت الزيتون .

3ملاعق زيت جوز الهند الطبيعي . طريقة التحضير:- نضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند في إناء المعدني، وندمج هذا المزيج جيدا.

نضع هذا الإناء علي حمام بخار لكي يصبح دافئ.

يترك هذا الماسك دقيقتين لكي يبرد.

نضع الزيت على الشعر ولكن يفضل تحريكها بشكل مستمر حتى نصل إلى أطراف الشعر.

يفضل ارتداء فوطة ساخنة لكي يحصل الشعر على الوصفه في وقت قصير.

يترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بشكل جيد وذلك باستخدام الشامبو المناسب للشعر.

تكرر هذه الوصفة أكثر من ثلاث مرات اسيوعياً لكي نحصل على أفضل النتائج من لتطويل الشعر وتكثيفه. حلم كل فتاة وسيدة هو تطويل الشعر بطرق طبيعية وسريعة وأمنة، حيث يوجد العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تعمل على إعادة نعومة ولمعان الشعر بالإضافة إلي تطويله بشكل سريع، فالزيوت الطبيعية هي من أقوي الوسائل التي تساعد في ذلك بدون أي ضرر ومشاكل على الشعر، غير المنتجات الكيماوية التي تتلف الشعر بشكل سريع.

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