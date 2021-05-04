ماسك سحري من الزبادي والبقدونس للتخلص من الهالات السوداء

الزبادي والبقدونس للتخلص من الهالات السوداء ، يعد من أفضل الوصفات لتخلص النساء والرجال من الهالات السوداء، إذ أن البقدونس يعتبر من الأعشاب الخضراء الشائعة والتي تُعرف بفوائدها الصحية، كما أن لها فوائد جمالية أيضًا، ومن بين هذه الفوائد الجمالية، أنه يقوم بالمساعدة على التخلص من الهالات السوداء، كما أنه يقوم بتفتيح لون البشرة ويقضي على الحبوب ويُزيل الرؤوس السوداء.التخلص من الهالات السوداء
في الحقيقة نحن نعرف أن الهالات السوداء التي توجد أسفل العينين تكون مشكلة مسببة للإزعاج عند العديد من الأشخاص، وتوجد موجودة أكثر لدى النساء، وتكون لها عدة أسباب، وفيما يلي طريقة للتخلص من هذه الهالات بكل سهولة من خلال تطبيق الماسك الخاص بالزبادي والبقدونس.مكونات الزبادي والبقدونس للتخلص من الهالات السوداء
- زبادي “ملعقتان كبيرتان”
- بقدونس “حزمة واحدة”
- قومي بتنظيف حزمه البقدونس بواسطة الماء جيداً، وبعد ذلك قومي بفرمها مع الزبادي.
- ومن قم قومي بتوزيعها أسفل العين برفق، مع تركها حتى مرور 15 دقيقة، وكرري تلك الطريقة حتى مرتين بالأسبوع.
الطريقة الأولى
- قومي بطحن أوراق البقدونس، وبعد ذلك انقعيها بالماء الساخن.
- ومن ثم قومي بغمس القطن بالمياه الخاصة بالبقدونس، مع تطبيقها أسفل عينيكِ حتى عشرة دقائق.
- لا بد أن تتأكدي من أن تُبقي العين مغلقة خلال وضع القطن عليها.
- بعد ذلك قومي بتطبيق تلك الطريقة حتى مرتين أسبوعيًا، لكي تحصلي على النتيجة المطلوبة.
الطريقة الثانية
- أولًا قطعي كمية ملائمة من أوراق البقدونس ولا بد أن تكون مغسولة جيداً.
- بعد ذلك قومي بإضافة لبن الزبادي “ملعقة”
- قومي بمزج المقادير مع بعضها البعض.
- بعد ذلك قومي بدهن المزيج على منطقة العيون كاملًة مع تركها حتى مرور تلت ساعة بحد أقصى، ومن ثم اغسليها بالماء البارد أو الفاتر.
- في النهاية قومي بتكرار تطبيق تلك الخلطة أو الماسك حتى ثلاث مرات بالأسبوع لتحصلي على نتائج مذهلة ومثالية.
الوسوم
الزبادي والبقدونس للتخلص من الهالات السوداء ، يعد من أفضل الوصفات لتخلص النساء والرجال من الهالات السوداء، إذ أن البقدونس يعتبر من الأعشاب الخضراء الشائعة والتي تُعرف بفوائدها الصحية، كما أن لها فوائد جمالية أيضًا، ومن بين هذه الفوائد الجمالية، أنه يقوم بالمساعدة على التخلص من الهالات السوداء، كما أنه يقوم بتفتيح لون البشرة ويقضي على الحبوب ويُزيل الرؤوس السوداء.التخلص من الهالات السوداء
في الحقيقة نحن نعرف أن الهالات السوداء التي توجد أسفل العينين تكون مشكلة مسببة للإزعاج عند العديد من الأشخاص، وتوجد موجودة أكثر لدى النساء، وتكون لها عدة أسباب، وفيما يلي طريقة للتخلص من هذه الهالات بكل سهولة من خلال تطبيق الماسك الخاص بالزبادي والبقدونس.مكونات الزبادي والبقدونس للتخلص من الهالات السوداء
- زبادي “ملعقتان كبيرتان”
- بقدونس “حزمة واحدة”
- قومي بتنظيف حزمه البقدونس بواسطة الماء جيداً، وبعد ذلك قومي بفرمها مع الزبادي.
- ومن قم قومي بتوزيعها أسفل العين برفق، مع تركها حتى مرور 15 دقيقة، وكرري تلك الطريقة حتى مرتين بالأسبوع.
الطريقة الأولى
- قومي بطحن أوراق البقدونس، وبعد ذلك انقعيها بالماء الساخن.
- ومن ثم قومي بغمس القطن بالمياه الخاصة بالبقدونس، مع تطبيقها أسفل عينيكِ حتى عشرة دقائق.
- لا بد أن تتأكدي من أن تُبقي العين مغلقة خلال وضع القطن عليها.
- بعد ذلك قومي بتطبيق تلك الطريقة حتى مرتين أسبوعيًا، لكي تحصلي على النتيجة المطلوبة.
الطريقة الثانية
- أولًا قطعي كمية ملائمة من أوراق البقدونس ولا بد أن تكون مغسولة جيداً.
- بعد ذلك قومي بإضافة لبن الزبادي “ملعقة”
- قومي بمزج المقادير مع بعضها البعض.
- بعد ذلك قومي بدهن المزيج على منطقة العيون كاملًة مع تركها حتى مرور تلت ساعة بحد أقصى، ومن ثم اغسليها بالماء البارد أو الفاتر.
- في النهاية قومي بتكرار تطبيق تلك الخلطة أو الماسك حتى ثلاث مرات بالأسبوع لتحصلي على نتائج مذهلة ومثالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك سحري من الزبادي والبقدونس للتخلص من الهالات السوداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.