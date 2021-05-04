ماسك سحري من الزبادي والبقدونس للتخلص من الهالات السوداء

الزبادي والبقدونس للتخلص من الهالات السوداء ، يعد من أفضل الوصفات لتخلص النساء والرجال من الهالات السوداء، إذ أن البقدونس يعتبر من الأعشاب الخضراء الشائعة والتي تُعرف بفوائدها الصحية، كما أن لها فوائد جمالية أيضًا، ومن بين هذه الفوائد الجمالية، أنه يقوم بالمساعدة على التخلص من الهالات السوداء، كما أنه يقوم بتفتيح لون البشرة ويقضي على الحبوب ويُزيل الرؤوس السوداء.

التخلص من الهالات السوداء

في الحقيقة نحن نعرف أن الهالات السوداء التي توجد أسفل العينين تكون مشكلة مسببة للإزعاج عند العديد من الأشخاص، وتوجد موجودة أكثر لدى النساء، وتكون لها عدة أسباب، وفيما يلي طريقة للتخلص من هذه الهالات بكل سهولة من خلال تطبيق الماسك الخاص بالزبادي والبقدونس.

زبادي “ملعقتان كبيرتان”

بقدونس “حزمة واحدة”

قومي بتنظيف حزمه البقدونس بواسطة الماء جيداً، وبعد ذلك قومي بفرمها مع الزبادي.

ومن قم قومي بتوزيعها أسفل العين برفق، مع تركها حتى مرور 15 دقيقة، وكرري تلك الطريقة حتى مرتين بالأسبوع.

الطريقة الأولى

قومي بطحن أوراق البقدونس، وبعد ذلك انقعيها بالماء الساخن.

ومن ثم قومي بغمس القطن بالمياه الخاصة بالبقدونس، مع تطبيقها أسفل عينيكِ حتى عشرة دقائق.

لا بد أن تتأكدي من أن تُبقي العين مغلقة خلال وضع القطن عليها.

بعد ذلك قومي بتطبيق تلك الطريقة حتى مرتين أسبوعيًا، لكي تحصلي على النتيجة المطلوبة.

الطريقة الثانية