طريقة عمل تتبيلة شيش طاووق بأسهل الطرق وبمكونات اقتصادية

تتبيلة شيش طاووق لإعداد أفضل وصفة والحصول على افضل طعم لأكلة الشيش طاووق، يعتمد إعداد أكلة الشيش طاووق على طريقة صنع التتبيلة الخاصة به، لأن استخدام هذه التتبيلة يساعد في حصول قطع الشيش طاووق على المذاق المميز الخاص بها، لهذا حرصنا أن نقدم لك سيدتي أفضل وصفه وأحسن طريقة لإعداد تتبيلة الشيش طاووق في المنزل والحصول على الطعم الخاص بها مثل التي يتم تقديمها في المطاعم.

تتبيلة شيش طاووق

يعتمد نجاح صنع تتبيلة شيش طاووق على اختيار أنواع التوابل التي يتم استخدامها لصنع هذه التتبيلة، ومدة بقاء قطع الدجاج المستخدمة في التتبيلة لتمام امتصاصها المذاق والطعم الخاص بها.

4 قطع صدور دجاج منزوع العظام.

ثلاثة أرباع كوب لبن رايب.

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون .

2 ملعقة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 فص ثوم مفروم فرم ناعم.

رشة إكليل الجبل المطحون.

ملعقة كبيرة زعتر مجفف.

نصف ملعقة كبيرة بابريكا.

ملح طعام حسب الحاجة.

كوب من قطع المشروم حسب الرغبة.

نبدأ بغسل صدور الدجاج وتنظيفها جيداً باستخدام الماء والخل والليمون.

نقوم بتقطيع صدور الدجاج لتصبح بشكل مكعبات كبيرة الحجم.

في وعاء نضع كل من اللبن الرايب وزيت الزيتون والليمون وصلصة الطماطم والثوم المفروم ونتبلها باستخدام البهارات السابق ذكرها في المكونات.

نغطي الوعاء بعد تقليب المكونات مع بعضها البعض جيداً ونتركه لمدة 30 دقيقة حتى تتمازج المكونات.

نقوم بإضافة مكعبات الدجاج الموجودة لدينا إلي الخليط السابق إعداده ونقلبها جيداً مع بعضها البعض حتى تتداخل ونقوم بتغطية الوعاء ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.

ويفضل ترك قطع الدجاج في الخليط طوال الليل واستخدامها في اليوم التالي للحصول على نتيجة أفضل.

نحضر أسياخ الشيش طاووق الخشبية ونقوم بوضعها في الماء وتركها لمدة 30 دقيقة قبل استخدامها أو استخدام الأسياخ المصنوعة من الألومنيوم إذا كانت متوفرة.

نقوم بإحضار قطع من الفلفل الأحمر والبصل مكعبات من اللحم وفي حالة استخدامها يجب إضافتها للتتبيلة مسبقاً ووضعها في الأسياخ الخاصة بالشيش طاووق بالترتيب.

وضع قطعة من الدجاج فوقها قطعة من الفلفل فوقها قطعة من اللحم فوقها قطعة من البصل وهكذا حتى تنتهي الكمية الموجودة لدينا وتتشكل أعواد الشيش طاووق.

نقوم بطهي أسياخ الشيش طاووق إما باستخدام الجريل أو عن طريق وضعها في صينية وإدخالها للفرن أو شويها على الفحم.

مكونات تتبيلة شيش طاووقطريقة تحضير تتبيلة شيش طاووق