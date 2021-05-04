ألذ طعم وأشهي طريقة عمل البوريك التركي باللحمة على طريقة أشهر المطاعم التركية

البوريك التركي يعد من أشهى الوصفات التركية الشهيرة التي تعد في المطبخ التركي، وهي عجينة تشبه الجلاش وتحشى باللحمه المفرومه أو الجبنه أو السبانخ أو الدجاج بالخضار، وتشكل على شكل حلزوني ويتفنن المطبخ التركي أو المصري في طريقة إعداده وإعداد حشوه مميزه له، ويعد طريقة إعدادها في المنزل بكل سهولة وسرعة أيضا. طريقة عمل البوريك التركي طريقة عمل البوريك التركي المكونات : لفة جلاش.

نصف كيلو لحمه مفرومة.

٢ حبة بصل متوسط الحجم مفروم ناعم.

فلفل الوان مقطع مكعبات صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

رشه جوزه الطيب.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب موزاريلا.

نصف كوب جبن شيدر.

٢ ملعقة كبيرة زيت.

٢ بيضه.

كوب لبن.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير في إناء نقوم بوضع الزيت على نار عالية ونقوم بوضع اللحمة المفرومة وتقلب حتى يتغير لونها.

نقوم بوضع البصل وتقليبه حتى يذبل ويأخذ لون ثم نقوم بوضع الفلفل الالوان وتستمر التقليب.

ثم يضاف الملح والفلفل الاسود والبهارات والزنجبيل وصلصة الطماطم ورشة جوزة الطيب.

يتم تقليب جميع المكونات حتى تمام النضج ويترك جانبا ليبرد تماما.

نقوم بإحضار صينية مدهونة جيدا بالسمن.

نحضر لفه الجلاش ونقوم باخد ورقة وتطبيقها إلى نصفين ووضع ملعقة كبيرة من العصاج وملعقة صغيرة من الموتزاريلا وملعقة من الشيدر.

نقوم بلف الورقه على شكل مستطيل ونضعها في الصينية المدهونة.

تكرار العملية لحين الانتهاء من الكميه كلها بنفس الطريقة ونرصها في الصينية.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لمدة عشر دقائق.

نقوم بإحضار كوب اللبن ونضع ملح وفلفل اسود والبيض وتقليبه جيدا.

يسقي الجلاش بخليط اللبن والبيض ويدخل الفرن مره اخرى لتمام النضج وتأخذ اللون الذهبي الجميل.

تخرج من الفرن تترك تهدأ ونقوم بتقديمها ساخنه. طريقة التحضير الوسوم

البوريك التركي يعد من أشهى الوصفات التركية الشهيرة التي تعد في المطبخ التركي، وهي عجينة تشبه الجلاش وتحشى باللحمه المفرومه أو الجبنه أو السبانخ أو الدجاج بالخضار، وتشكل على شكل حلزوني ويتفنن المطبخ التركي أو المصري في طريقة إعداده وإعداد حشوه مميزه له، ويعد طريقة إعدادها في المنزل بكل سهولة وسرعة أيضا. طريقة عمل البوريك التركي طريقة عمل البوريك التركي المكونات : لفة جلاش.

نصف كيلو لحمه مفرومة.

٢ حبة بصل متوسط الحجم مفروم ناعم.

فلفل الوان مقطع مكعبات صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

رشه جوزه الطيب.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب موزاريلا.

نصف كوب جبن شيدر.

٢ ملعقة كبيرة زيت.

٢ بيضه.

كوب لبن.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير في إناء نقوم بوضع الزيت على نار عالية ونقوم بوضع اللحمة المفرومة وتقلب حتى يتغير لونها.

نقوم بوضع البصل وتقليبه حتى يذبل ويأخذ لون ثم نقوم بوضع الفلفل الالوان وتستمر التقليب.

ثم يضاف الملح والفلفل الاسود والبهارات والزنجبيل وصلصة الطماطم ورشة جوزة الطيب.

يتم تقليب جميع المكونات حتى تمام النضج ويترك جانبا ليبرد تماما.

نقوم بإحضار صينية مدهونة جيدا بالسمن.

نحضر لفه الجلاش ونقوم باخد ورقة وتطبيقها إلى نصفين ووضع ملعقة كبيرة من العصاج وملعقة صغيرة من الموتزاريلا وملعقة من الشيدر.

نقوم بلف الورقه على شكل مستطيل ونضعها في الصينية المدهونة.

تكرار العملية لحين الانتهاء من الكميه كلها بنفس الطريقة ونرصها في الصينية.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لمدة عشر دقائق.

نقوم بإحضار كوب اللبن ونضع ملح وفلفل اسود والبيض وتقليبه جيدا.

يسقي الجلاش بخليط اللبن والبيض ويدخل الفرن مره اخرى لتمام النضج وتأخذ اللون الذهبي الجميل.

تخرج من الفرن تترك تهدأ ونقوم بتقديمها ساخنه. طريقة التحضير

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