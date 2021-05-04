الغريبة الخليجية الفاخرة دايبة وناعمة ورائعة باسرار اشهر شيفات العالم

طريقة عمل الغريبة الخليجية ، طريقة عمل الغريبة الخليجية من الطرق الجيدة التي يمكن أن تستخدميها سيدتي عند تحضير غريبة العيد، فالمطبخ الخليجي مشهورة بقدرته على تقديم أشهى الأطباق والحلويات وأصبح من السهل أن ننقله إليكِ عبر اتباعكِ لهذا الموضوع الشيق الذي سوف يفيدك عند تحضير الغريبة على الطريقة الخليجية، كما أننا سوف نقدمه لكم باستخدام الفستق الحلبي لأنه من أفضل أنواع المكسرات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وتعطي نكهات مميزة للحلويات.

الغريبة الخليجية واحدة من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تجهيزها وتحضيرها في عيد الفطر المبارك، وشرائها يمكن أن يكلفك الكثير ولكننا اليوم حرصنا على أن نقدم لك طريقة عمل الغريبة الخليجية في البيت ببعض من المكونات المميزة والرائعة التي تتمثل فيما يلي:

2 كوب دقيق أبيض.

200 جرام زبدة طرية.

4 ملاعق صغيرة سمن.

3/1 كوب سكر.

2/1 ملعقة صغيرة هيل.

2/1 ملعقة ملح.

2/1 ملعقة بيكربونات الصوديوم.

200 جرام فستق حلبي مطحون.