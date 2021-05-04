بملعقة حنة واحدة اصبغي حواجبك بنفسك بتاتو ثابت في المنزل لا داعي للكوافيرات

هناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يعشقون الاهتمام بحواجبهم، ومنهم الكثير الذي يفضل أن تكون ثقيلة وذات لون بارز لأنها هي التي تقوم باظهار الوجه، وتميزه، وهناك أيضًا البعض الذي يفضل ان يقوم بذلك من خلال استخدام الحنة بدل من رسمها بأقلام الكحول والتي قد تؤثر عليها، وتسبب في تساقطها، كما ان تلك الأقلام قد تكون مؤقتة، بينما عند صبغها بالحناء يثبت لونها وشكلها لفترة طويلة، ولهذا إليكم طريقة صبغها بالحناء بكل يسر. طريقة صبغ الحواجب بالحناء طريقة صبغ الحواجب بالحناء المكونات ربع كوب من الحناء البودر.

ربع كوب صغير من عشب الأملا.

خمس قطع من ورق المطبخ ذات حجم مناسب.

فرشة ماسكرا لرسمها بها.

ربع كوب من عصير الليمون صغير.

بضع قفازات مطاطية.

لتر ونصف ماء دافئ.

زبدة شيا.

ملعقة كبيرة من الفازلين. طريقة التحضير نقوم باحضار طبق عميق، ومن ثم نقوم بمزج فيه كافة المكونات السابقة، والتقليب لحين تماسك قوامه ويصبح ثقيل حتى لا يسيل على البشرة.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط جانبا ومن ثم غسيل الحواجب جيدًا بابالشاوا، ومن ثم تنشيفها جيدًا.

نقوم بعد ذلك بوضع الفازلين أو زبدة. ااشياء حول الحواجب مع مراعاة توزيعها في كل مكان وذلك لعدم تلوث البشرة بصبغة الحناء، ويتلون لونها.

نقوم بعد ذلك بوضع الحنة على الحواجب، ووضع طبقتين منها في حالة كنت تودها سميكة للغاية.

نقوم بعد ذلك بوضع ورق المطبخ على الحواجب، ومن ثم الضغط جيدًا عليها.

ترك الورق عليها لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ست ساعات.

نقوم بعد ذلك الوقت بإزالة الورق، ومن ثم ترطيب الحواجب بالفازلين او زبدة الشيا.

يمكن تكرار تلك الخلطة مرة من كل اسبوعين او مرة من كل شهر، وذلك وفقا لرغبتك وحاجة حواجبك. طريقة التحضير الوسوم

هناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يعشقون الاهتمام بحواجبهم، ومنهم الكثير الذي يفضل أن تكون ثقيلة وذات لون بارز لأنها هي التي تقوم باظهار الوجه، وتميزه، وهناك أيضًا البعض الذي يفضل ان يقوم بذلك من خلال استخدام الحنة بدل من رسمها بأقلام الكحول والتي قد تؤثر عليها، وتسبب في تساقطها، كما ان تلك الأقلام قد تكون مؤقتة، بينما عند صبغها بالحناء يثبت لونها وشكلها لفترة طويلة، ولهذا إليكم طريقة صبغها بالحناء بكل يسر. طريقة صبغ الحواجب بالحناء طريقة صبغ الحواجب بالحناء المكونات ربع كوب من الحناء البودر.

ربع كوب صغير من عشب الأملا.

خمس قطع من ورق المطبخ ذات حجم مناسب.

فرشة ماسكرا لرسمها بها.

ربع كوب من عصير الليمون صغير.

بضع قفازات مطاطية.

لتر ونصف ماء دافئ.

زبدة شيا.

ملعقة كبيرة من الفازلين. طريقة التحضير نقوم باحضار طبق عميق، ومن ثم نقوم بمزج فيه كافة المكونات السابقة، والتقليب لحين تماسك قوامه ويصبح ثقيل حتى لا يسيل على البشرة.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط جانبا ومن ثم غسيل الحواجب جيدًا بابالشاوا، ومن ثم تنشيفها جيدًا.

نقوم بعد ذلك بوضع الفازلين أو زبدة. ااشياء حول الحواجب مع مراعاة توزيعها في كل مكان وذلك لعدم تلوث البشرة بصبغة الحناء، ويتلون لونها.

نقوم بعد ذلك بوضع الحنة على الحواجب، ووضع طبقتين منها في حالة كنت تودها سميكة للغاية.

نقوم بعد ذلك بوضع ورق المطبخ على الحواجب، ومن ثم الضغط جيدًا عليها.

ترك الورق عليها لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ست ساعات.

نقوم بعد ذلك الوقت بإزالة الورق، ومن ثم ترطيب الحواجب بالفازلين او زبدة الشيا.

يمكن تكرار تلك الخلطة مرة من كل اسبوعين او مرة من كل شهر، وذلك وفقا لرغبتك وحاجة حواجبك. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة حنة واحدة اصبغي حواجبك بنفسك بتاتو ثابت في المنزل لا داعي للكوافيرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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