طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد

خلاص العيد على الابواب واكيد مينفعش يعدي العيد من غير بسكويت النشادر اللي يعتبر من حلويات العيد الاساسية ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنعرف مع بعض طريقة بسكويت النشادر بالخطوات.

طريقة عمل بسكويت النشادر:

المقادير:

– 1 كيلو دقيق.

– ½ كيلو زبدة.

– كوباية الا ربع سكر بودرة.

– 2 بيضة.

– 15 جرام نشادر.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا.

– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة الحضير:

1- في طبق كبير اخلطي الزبدة مع السكر ، اضربيهم باستخدام المضرب الكهربائي او العجانة للحصول على مزيج متجانس.

2- ضيفي البيض واحدة واحدة مع الاستمرار في الخفق.

3- ضيفي الفانيليا والنشادر للخليط وامزجيهم كويس مع باقي المكونات.

4- ضيفي للخليط الدقيق والبيكنج بودر ، واضربيهم على السرعة الخفيفة لحد ما توصلي لعجينة طرية.

5- سيبي العجينة على جنب ترتاح شوية لمدة ربع ساعة تقريبا.

6- ابدأي شكلي العجينة بمكنة البسكويت او بالايد على شكل صوابع طويلة.

7- رصي البسكويت في صينية مدهونة سمنة او زيت ودخليها فرن سخنة على درجة حرارة 150 درجة مئوية ، لمدة 20 دقيقة لحد ما لونه يبقى دهبي فاتح.

8- طلعي الصينية من الفرن وسيبي البسكويت يبرد ، وبعدين قدميه.

طريقة البسكويت من غير بيض:

المقادير:

– كوباية سمنة بدرجة حرارة الغرفة.

– 1 ½ كوباية سكر بودرة.

– كيلو دقيق.

– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

– ½ كوباية زيت نباتي.

– 1 معلقة صغيرة نشادر.

– كوباية مايه (وممكن تستبدليها بعصير البرتقان او اللبن).

طريقة التحضير:

1- في طبق كبير اخلطي السمنة والسكر والزيت وقلبيهم مع بعض لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس.

2- ضيفي الدقيق, البيكنج بودر, الملح ، افركي المكونات بايدك لحد ما تمتزج كويس.

3- ضيفي النشادر والمايه بالتدريج مع الاستمرار في العجن لحد ما توصلي لعجينة متماسكة.

4- سيبي العجينة ترتاح على جنب لمدة 15 دقيقة.

5- شكلي العجينة بمكنة البسكويت ، او افردي العجينة بالنشابة على سطح صلب لحد ما يبقى سمكها متوسط وشكليها بسكينة رفيعة في خطوط بالطول.

6- بقطاعة العجين قطعي العجينة على شكل صوابع متوسطة الطول ورصي البسكويت على صينية مدهونة سمنة او زيت.

7- دخلي الصينية في فرن سخنة على درجة حرارة 180 درجة مئوية لحد ما البسكويت يبقى لونه دهبي.

8- طلعي الصينية من الفرن وسيبيه يبرد ، وبعدين قدميه.

طريقة عمل بسكويت بالمربى وغريبة للعيد