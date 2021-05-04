طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد

خلاص العيد على الابواب واكيد مينفعش يعدي العيد من غير بسكويت النشادر اللي يعتبر من حلويات العيد الاساسية ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنعرف مع بعض طريقة بسكويت النشادر بالخطوات.
طريقة عمل بسكويت النشادر:
المقادير:
– 1 كيلو دقيق.
– ½ كيلو زبدة.
– كوباية الا ربع سكر بودرة.
– 2 بيضة.
– 15 جرام نشادر.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا.
– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.
طريقة الحضير:
1- في طبق كبير اخلطي الزبدة مع السكر ، اضربيهم باستخدام المضرب الكهربائي او العجانة للحصول على مزيج متجانس.
2- ضيفي البيض واحدة واحدة مع الاستمرار في الخفق.
3- ضيفي الفانيليا والنشادر للخليط وامزجيهم كويس مع باقي المكونات.
4- ضيفي للخليط الدقيق والبيكنج بودر ، واضربيهم على السرعة الخفيفة لحد ما توصلي لعجينة طرية.
5- سيبي العجينة على جنب ترتاح شوية لمدة ربع ساعة تقريبا.
6- ابدأي شكلي العجينة بمكنة البسكويت او بالايد على شكل صوابع طويلة.
7- رصي البسكويت في صينية مدهونة سمنة او زيت ودخليها فرن سخنة على درجة حرارة 150 درجة مئوية ، لمدة 20 دقيقة لحد ما لونه يبقى دهبي فاتح.
8- طلعي الصينية من الفرن وسيبي البسكويت يبرد ، وبعدين قدميه.
طريقة البسكويت من غير بيض:
المقادير:
– كوباية سمنة بدرجة حرارة الغرفة.
– 1 ½ كوباية سكر بودرة.
– كيلو دقيق.
– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
– ½ كوباية زيت نباتي.
– 1 معلقة صغيرة نشادر.
– كوباية مايه (وممكن تستبدليها بعصير البرتقان او اللبن).
طريقة التحضير:
1- في طبق كبير اخلطي السمنة والسكر والزيت وقلبيهم مع بعض لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس.
2- ضيفي الدقيق, البيكنج بودر, الملح ، افركي المكونات بايدك لحد ما تمتزج كويس.
3- ضيفي النشادر والمايه بالتدريج مع الاستمرار في العجن لحد ما توصلي لعجينة متماسكة.
4- سيبي العجينة ترتاح على جنب لمدة 15 دقيقة.
5- شكلي العجينة بمكنة البسكويت ، او افردي العجينة بالنشابة على سطح صلب لحد ما يبقى سمكها متوسط وشكليها بسكينة رفيعة في خطوط بالطول.
6- بقطاعة العجين قطعي العجينة على شكل صوابع متوسطة الطول ورصي البسكويت على صينية مدهونة سمنة او زيت.
7- دخلي الصينية في فرن سخنة على درجة حرارة 180 درجة مئوية لحد ما البسكويت يبقى لونه دهبي.
8- طلعي الصينية من الفرن وسيبيه يبرد ، وبعدين قدميه.
طريقة عمل بسكويت بالمربى وغريبة للعيد
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