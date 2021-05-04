الخلطة الكورية لصبغ الشعر باللون الأشقر الثلجي مثل الكوافير بدون تكاليف والتخلص من الشيب

صبغ الشعر باللون الأشقر الثلجي طبيعياً ، مما لا شك فيه أن لا يوجد أي وجه مقارنة بين المواد الكيماوية والمواد الطبيعية التي تستخدم في صبغ الشعر، فالمواد الطبيعية تمتلك عناصر مهمة جداً للشعر تساعد على معالجته وحل كل مشكاله الجمالية التي تظهره غير جذاب، أما بالنسبة إلى الصبغات الأخرى فهي تحتوي على مواد كيماوية تؤذي الشعر بشكل كبير جداً وتجعله ضعيف ومتقصف، ولكن اليوم سوف نوفر لك الجهد والتعب الذي تبذليه في البحث عن الأفضل وسنقدمه لك.

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تجعلك تحصلين على اللون الأشقر الثلجي بدون الذهاب إلى صالون التجميل لاستخدام ما هو أسوأ والأفضل يكون كالتالي:

تعد هذه من الخلطات التي يمكن من خلالها الحصول على اللون الأشقر الثلجي، كما أنها تحتوي على مواد تفيد الشعر كثيراً ومكوناتها بسيطة هي:

1 ملعقة كبيرة خل التفاح.

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

بياض بيضة واحدة.

عليك بإضافة بياض البيضة في وعاء ثم يضاف لها ما تبقى من المكونات التي ذكرناها إليكم واخلطيها جيداً مع بعضها.

بعد الانتهاء من خلطها ومزجها جيداً يتم تقسيم الشعر وتمشيطه حتى لا يكون به أي تشابك، ثم يطبق الخليط عليه.

انتظري حوالي ساعتين على الأقل وبعدها يمكن أن تقومين بغسيل شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو حتى أن تنتهين من بقايا الخليط تماماً.

عليك بالاستمرار في تطبيق الخليط على الشعر 3 مرات في الأسبوع على الأقل ويوماً بعد يوم سوف تلاحظين تغيير لون شعرك وسوف يصبح باللون الأشقر الثلجي المميز، كما أن شعرك سوف يستفيد منه كثيراً وسيصبح طويل وكثيف سريعاً.