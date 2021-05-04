دهنة من الفازلين لإزالة شعر العانة بدون ألم والتخلص منه بشكل نهائي

الفازلين لإزالة شعر العانة من أفضل وأحسن الوصفات التي نقدمها لك اليوم وصفة التخلص من الشعر الزائد وشعر العانة عن طريق إستخدام الفازلين لأن مجموعة كبيرة من السيدات والفتيات يبحثن عن طرق مختلفة للتخلص من الشعر الزائد وخاصة شعر العانة والمناطق الحساسة لأنها تشعرهم بألم شديد عند إستخدام الطرق العادية ويبحثون عن طرق طبيعية تخفف الألم و تساعد على إزالة الشعر.

الفازلين لإزالة شعر العانة

الفازلين من الأشياء الطبيعية التي تعطي الرطوبة للجلد وتنعمه ويوجد مجموعة كبيرة من النساء والفتيات يبحثون عن طريقة طبيعيه لإزالة الشعر الزائد في الجسم وخصوصاً شعر العانة الذي يسبب لهم ألم شديداً والتهابات في الجلد عندما يستخدمون الطرق العادية وسوف نقدم لك اليوم طريقة إزالة شعر العانة بإستخدام الفازلين وسوف نقدم لك الطريقة بالتفصيل.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الكركم البودر.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

أربع معالق كبار من اللبن السائل.

نحضر إناء ونضع به الفازلين مع الكركم ويتم خلط هذه المكونات جيداً.

نبدأ بإضافة دقيق الحمص مع التقليب وبعد ذلك نبدأ بإضافة اللبن السائل ويتم تقليب جميع المكونات جيداً حتى يتجانسون.

نبدأ بعد ذلك بوضع هذا الخليط على المنطقه الحساسة أو منطقة العانة أو أي منطقة أخرى في الجسم نريد إزالة الشعر الزائد منها، ويتم ترك هذا الخليط على الجسم حتى يجف نهائياً.

بعد ذلك يتم غسل المنطقة أو المناطق التي تم وضع المزيج عليها وسوف تلاحظين زوال شعر العانة.

ويجب الإستمرار بإستخدام هذه الوصفة الفعالة لأنها تساعد على إزالة الشعر بدون ألم لأنها تقلل من ظهور كمية الشعر مع الإستمرار في إستخدامه لمدة طويلة تخفف من ظهوره.

مقادير الفازلين لإزالة شعر العانةطريقة تحضير الفازلين لإزالة شعر العانة