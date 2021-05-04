معمول التمر السعودي الفاخر الاصلى رائع هش ودايب وسهل وغير مكلف مثل الجاهز تماما

طريقة لعمل معمول التمر السعودي ، بطريقة الشيف منال العالم نقدم لكم عمل معمول التمر السعودي التي يتميز عن غيره من أي نوع أخر من المعمول، حيث أنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة جداً مفيدة لصحة الأطفال والكبار، ويتمتع بمذاق جميل جداً، وسوف نقدمه لكم على طريقة الشيف منال العالم فتابعونا في السطور القادمة. طريقة لعمل معمول التمر السعودي تقدم لكم اليوم الشيف منال العالم أفضل طريقة لعمل معمول التمر السعودي بطريقة سهلة وبسيطة تتمثل في التالي: المقادير: 2 كوب ونصف دقيق.

كوب الاربع كوب سكر بودرة.

2 بيضة حجم كبير.

ملعقة صغيرة فانيليا.

عجينة تمر.

كوب الا ربع كوب زبدة طرية.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة حبهان.

ربع كوب سمن.

ذرة ملح. طريقة تحضير معمول التمر السعودي: في البداية قومي بتثبيت الرف الشبكي بوسط الفرن واشعليه على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

كما يكون من الأفضل أن تقومين باستخدام صواني ذات حافة قصيرة.

ثم قومي بإحضار وعاء الخلاط وضعي به الدقيق والملح والبكينج بودر والحبهان المطحون والسكر وابدئي في خلطهم معاً على سرعة متوسطة لبضعة ثواني.

ثم بعد ذلك يتم إضافة السمن مع الزبدة والفانيليا ومن ثم خلطهم مرة أخرى بنفس السرعة السابقة حتى يتكون لديك عجينة متماسكة.

تترك العجينة لترتاح لمدة ساعة وتتضاعف ثم تأتين بها بعد مرور الوقت وضعيها على سطح صلب واعجنيها بواسطة اليد عدة مرات لتكون متماسكة أكثر.

بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم وعليك القيام بعمل تجويف بالمنتصف ثم ضعي قطعة من معجون التمر بها ومن ثم يتم جعلها مثل الكرة مرة أخرى.

توضع بعد ذلك في الكرات في قالب المعمول حتى تأخذ الشكل المطلوب ثم قلبيها حتى تخرج منها.

ترص قطع معمول التمر السعودي في صينية مدهونة بالسمن ودخليها للفرن المحمي وتترك حتى تصبح باللون الذهبي. الوسوم

طريقة لعمل معمول التمر السعودي ، بطريقة الشيف منال العالم نقدم لكم عمل معمول التمر السعودي التي يتميز عن غيره من أي نوع أخر من المعمول، حيث أنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة جداً مفيدة لصحة الأطفال والكبار، ويتمتع بمذاق جميل جداً، وسوف نقدمه لكم على طريقة الشيف منال العالم فتابعونا في السطور القادمة. طريقة لعمل معمول التمر السعودي تقدم لكم اليوم الشيف منال العالم أفضل طريقة لعمل معمول التمر السعودي بطريقة سهلة وبسيطة تتمثل في التالي: المقادير: 2 كوب ونصف دقيق.

كوب الاربع كوب سكر بودرة.

2 بيضة حجم كبير.

ملعقة صغيرة فانيليا.

عجينة تمر.

كوب الا ربع كوب زبدة طرية.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة حبهان.

ربع كوب سمن.

ذرة ملح. طريقة تحضير معمول التمر السعودي: في البداية قومي بتثبيت الرف الشبكي بوسط الفرن واشعليه على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

كما يكون من الأفضل أن تقومين باستخدام صواني ذات حافة قصيرة.

ثم قومي بإحضار وعاء الخلاط وضعي به الدقيق والملح والبكينج بودر والحبهان المطحون والسكر وابدئي في خلطهم معاً على سرعة متوسطة لبضعة ثواني.

ثم بعد ذلك يتم إضافة السمن مع الزبدة والفانيليا ومن ثم خلطهم مرة أخرى بنفس السرعة السابقة حتى يتكون لديك عجينة متماسكة.

تترك العجينة لترتاح لمدة ساعة وتتضاعف ثم تأتين بها بعد مرور الوقت وضعيها على سطح صلب واعجنيها بواسطة اليد عدة مرات لتكون متماسكة أكثر.

بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم وعليك القيام بعمل تجويف بالمنتصف ثم ضعي قطعة من معجون التمر بها ومن ثم يتم جعلها مثل الكرة مرة أخرى.

توضع بعد ذلك في الكرات في قالب المعمول حتى تأخذ الشكل المطلوب ثم قلبيها حتى تخرج منها.

ترص قطع معمول التمر السعودي في صينية مدهونة بالسمن ودخليها للفرن المحمي وتترك حتى تصبح باللون الذهبي.

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