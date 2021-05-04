أسرار غزل البنات وتكاته في مطبخك ولونيه بالألوان لعدم شرائه من بره تاني

غزل البنات أسراره وتكاته في مطبخك ولونيه بالألوان لعدم شرائه من بره تاني نقدم لكم طريقته من خلال تلك المقال عبر موقع ثقفني، حيث أن غزل البنات أو كما يطلق عليها شعر البنات هي واحدة من أشهى وأطيب الحلويات اللذيذة التي تتمتع بشهرة وشعبية كبيرة، كما أنها خفيفة على المعدة ويسهل على كلًا من الأطفال والكبار تناولها بسهولة تامة دون وجود مشاكل، وتعتبر من قائمة الحلويات التي تهتم كل سيدة بإعدادها في التجمعات العائلية وخاصةً للأطفال، بسبب قيمتها الغذائية الكبيرة.

أسرار غزل البنات وتكاته

يعتبر غزل البنات من الحلويات التي يسهل إعدادها بسهولة في المنزل وبمكونات تتواجد بوفرة في كل منزل، واليوم لتوفير الوقت والجهد على أي سيدة نستعرض معكم طريقة إعداد غزل البنات بالخطوات حتى تتمكني عزيزتي من إعدادها بأسهل الطرق وأقل التكاليف

كوب ونصف من الماء.

2 كوب ونصف من السكر.

ثلاثة أرباع كوب من شراب الذرة الحلو.

قطرة أو قطرتين من مُلون غذائي بلون زهري.

رشة ملح صغيرة أو قطرة من أحد المُنكهات الغذائية “بنكهة الكرز أو فراولة”.

يتم خلط كلًا من السكر، الماء وشراب الذرة الحلو ووضعهم على النار، مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات معًا.

يتم إزاحة الوعاء من فوق النار ثم يتم إضافة قطرة أو قطرتين من المًلون الغذائي، ورشة صغيرة من الملح، وتحريك المزيج مرة واحدة.

قومي بغمس شوكة كبيرة أو عدة عيدان رفيعة في مزيج السكر في القدر، ثم دع المزيج ينزلق عن العيدان على شكل خطوط رفيعة في صينية كبيرة.

يتم تكرار هذه الخطوة عدة مرات حتى يتشكل النسيج القطني لغزل البنات، كما يمكنك جميعها معاً بالحجم الذي تريده بعد تركها لعدّة دقائق حتّى يجمد السكّر ويجف.

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