تكات عمل بسكويت الوافل الهش بطريقة أحلى من المحلات

الوافل ، يعد من بين الوصفات الأوروبيّة الشائعة التي يعرفها الجميع، والذي يرجع أصله للمطبخ البلجيكي، وبعد ذلك قد امتدت شهرته لتضم أرجاء عديدة من أوروبا، ومن ثم بلغ إلى كل أرجاء العالم ومن بينه العالم العربي، كما أن هذا الوافل يتم تناوله كثيرًا وخصوصًا بوجبة الإفطار، وهذا تعد خفيفة على المعدة، ولاشتمالها على البروتين الذي يوجد بالحليب، بجانب أنها من الممكن أن يتم تناولها بوجبة العشاء، فتناولها شائع بشهر رمضان الكريم، كما أن الوافل قد لاقى انتشارًا واسعاً وكذلك شعبية هائلة، وهذا يرجع لطعمه الجميل والشهي مع سهولة تحضيره.الوافل
يعد الوافل من بين أنواع الفطائر، ويتسم بأن له أشكال كثيرة ومتعددة، كما أن له أحجام متباينو، بالإضافة إلى أن عجينة الوافل تكون شبيهة من حيث المكونات الخاصة بها بعجينة البان كيك وأيضًا عجينة الكريب، وتوجد طرق عديدة ومتنوعة يقوم باستعمالها العديد من الأشخاص لتحضير عجينة الوافل، وفيما يلي أسهل طريقة لتحضير الوافل.إعداد عجينة الوافل
- ثلاث بيضات.
- كوب ونصف من الطحين.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- ملعقة من بيكربونات الصودا.
- ملعقة سكر.
- رشة ملح.
- ملعقتان من الباكينج باودر.
- في البداية يتم خفق البيض بالخلاط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف الحليب تدريجيًا.
- بعد ذلك نقم بإضافة السكر، ومن ثم الزبدة، مع متابعة الخفق إلى الامتزاج.
- ومن قم نقم بإضافة البيكنج باودر والحليب وبيكربونات الصودا تدريجيًا للمزيج، مع متابعة الخفق.
- بعد ذلك يتم تسخين ماكينة الوافل، مع دهنها بالزبدة، حتى نضمن عدم التصاق الوافل بها، ومن ثم نقم بسكب مزيج عجينة الوافل بها، وتركها إلى ٣ دقائق، ومن ثم إخراجها برفق.
- في النهاية تستطيعين أن تقومي بتقديم الوافل ومعه العسل على الوجه، أو الشوكولاتة أو الفراولة.
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الوافل ، يعد من بين الوصفات الأوروبيّة الشائعة التي يعرفها الجميع، والذي يرجع أصله للمطبخ البلجيكي، وبعد ذلك قد امتدت شهرته لتضم أرجاء عديدة من أوروبا، ومن ثم بلغ إلى كل أرجاء العالم ومن بينه العالم العربي، كما أن هذا الوافل يتم تناوله كثيرًا وخصوصًا بوجبة الإفطار، وهذا تعد خفيفة على المعدة، ولاشتمالها على البروتين الذي يوجد بالحليب، بجانب أنها من الممكن أن يتم تناولها بوجبة العشاء، فتناولها شائع بشهر رمضان الكريم، كما أن الوافل قد لاقى انتشارًا واسعاً وكذلك شعبية هائلة، وهذا يرجع لطعمه الجميل والشهي مع سهولة تحضيره.الوافل
يعد الوافل من بين أنواع الفطائر، ويتسم بأن له أشكال كثيرة ومتعددة، كما أن له أحجام متباينو، بالإضافة إلى أن عجينة الوافل تكون شبيهة من حيث المكونات الخاصة بها بعجينة البان كيك وأيضًا عجينة الكريب، وتوجد طرق عديدة ومتنوعة يقوم باستعمالها العديد من الأشخاص لتحضير عجينة الوافل، وفيما يلي أسهل طريقة لتحضير الوافل.إعداد عجينة الوافل
- ثلاث بيضات.
- كوب ونصف من الطحين.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- ملعقة من بيكربونات الصودا.
- ملعقة سكر.
- رشة ملح.
- ملعقتان من الباكينج باودر.
- في البداية يتم خفق البيض بالخلاط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف الحليب تدريجيًا.
- بعد ذلك نقم بإضافة السكر، ومن ثم الزبدة، مع متابعة الخفق إلى الامتزاج.
- ومن قم نقم بإضافة البيكنج باودر والحليب وبيكربونات الصودا تدريجيًا للمزيج، مع متابعة الخفق.
- بعد ذلك يتم تسخين ماكينة الوافل، مع دهنها بالزبدة، حتى نضمن عدم التصاق الوافل بها، ومن ثم نقم بسكب مزيج عجينة الوافل بها، وتركها إلى ٣ دقائق، ومن ثم إخراجها برفق.
- في النهاية تستطيعين أن تقومي بتقديم الوافل ومعه العسل على الوجه، أو الشوكولاتة أو الفراولة.
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