سر طريقة عمل البيتي فور اللي يدوب في البق مثل محلات الحلواني

يعتبر البيتي فور هو أحد الحلويات التي لا يختلف أحدًا على جمال مذاقها وحبه لها، كما أنه من الحلوى المناسبة لاحتفال العيد وارتبط كثيرًا به ويمكن تقديمه في المناسبات والأفراح، نظرًا لاجتماع الجميع على حبه وطعمه اللذيذ، كما أنه ذات قيمة غذائية عالية ويمد الجسم بالعناصر الغذائية المتعددة، ودائمًا ما يطلبه الأطفال بشكل مستمر، كما أنه من الحلويات التي يسهل تحضيرها.

طريقة عمل البيتي فور

الحلويات بصفة عامة من الأطباق الأساسية في الكثير من البيوت، والتي تحرص ربة المنزل على إعدادها باستمرار مع التنوع، والبيتي فور يعد من الحلويات باهظة الثمن بعض الشيء والتي يصعب شرائها بشكل مستمر، وهو ما يجعل أي سيدة تبحث كثيرًا عن طريقة تحضيرها في المنزل لتوفير المال والجهد في الوقت نفسه، ولهذا نستعرض معكم طريقة تحضير البيتي فور في المنزل.

3 بيضات متوسطات الحجم. 2 كوب من السكر الأبيض الناعم. 2 كوب من الزبدة غير المملحة الطرية. 6 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المبشور، أو قشر الليمون الحامض. ملعقة صغيرة من الفانيلا، أو مسحوق الفانيلا. ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق البايكنج باودر. كمية من المربى سواء المشمش والفراولة.

قومي بخفق البيض بشكل جيد، ثم أضيفي إليه الفانيلا وبشر الليمون، والزبدة الطرية بعد ذلك.

قومي بإضافة السكر البودرة بالتدريج إلى مزيج البيض، مع الاستمرار في عملية الخفق، وذلك حتى يصبح لون البيض يميل إلى اللون الأصفر .

قومي بخلص الدقيق مع البيكينج باودر، ثم قومي بإضافته إلى الخليط واستمر في التقليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قومي بترك العجينة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة حتى ترتاح ويسهل العمل فيها، ثم قومي بتقطيعها إلى عدة أشكال، إما باستخدام القوالب الجاهزة، وترتب قطع البتي فور في صينية الخبز، وتوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تحمر وتنضج، ثم يتم تقديمها وتزينها بالمربى.

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