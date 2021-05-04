طريقة عمل بسكويت السابليه الناعم محشي مربى في المنزل

السابليه أحد أنواع البسكويت التي أشتهر بها المطبخ الفرنسي وتم انتشارها على مستوى العالم حيث أنها عبارة عن قطع من البسكويت يتم إعدادها بطريقة سريعة، فالبسكويت من الوجبات المحببة لنا جميعاً ونحب أن نقدمها لأولادنا بأشكال مختلفة فالسابليه ما هي إلا نوع من أنواع البسكويت الهش والناعم الذي ينال مذاقه إعجاب جميع أفراد الأسرة.

السابليه

السابليه هو أحد الحلويات التي اشتهر بها الوطن العربي فهو محبب لجميع الأفراد و يتم إعداده بمجموعة طرق مختلفة وينتمي للبسكويت الناعم والهاش الذي نحب أن نقدمه في المناسبات ويتم إعداد السابليه الفانيليا أو بالشوكولاتة ويوجد في جميع الدول العربية وفي دول أخرى تطلق عليه اسم البيتى فور وسوف نقدم لك طريقة بسيطة وسهلة لتحضير السابليه فى المنزل.

ثمانية أكواب من الدقيق.

كوبان ونصف من السكر.

كوبان ونصف من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

أربع ملاعق من البيكنج بودر.

كوب من مربى الفراولة أو مربى المشمش للتزيين.

كوب من السكر البودر لتزيين.

يتم إحضار المضرب الكهربائي ونضع البيض مع بشر الليمون والفانيليا ويتم ضربهم جيداً.

نبدأ بإضافة السكر مع الإستمرار بالضرب ثم إضافة الزبدة ونستمر بالضرب حتى يندمج وتتجانس جميع المكونات.

نبدأ بإضافة البيكنج بودر ثم الدقيق تدريجياً مع الاستمرار بضرب جميع المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

يتم وضع العجينة في إناء ويتم تغطيتها وتركها لترتاح لمدة ساعة ويتم وضعها في الثلاجة.

بعد إخراج العجينة من الثلاجة يتم فردها على الطاولة بواسطة النشابة يتم فرد العجينة على هيئة دائرة كبيرة نبدأ بعد ذلك في تقطيعها بواسطة القطاعة الخاصة بالبسكويت.

يتم تقسيم الدوائر التي تم تقطيعها إلى قسمين متساويين ونأخذ قسم منهم ونفرغ الدوائر بواسطة دائره أصغر ويتم بعد ذلك وضع الدوائر التي تم تفريغها داخل قالب الفرن.

يتم إشعال الفرن قبل دخول القالب بربع ساعة ونبدأ بعد ذلك ندخل القالب على درجة حرارة 180 حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها وتترك جانباً حتى تبرد.

يتم وضع الدوائر المتكاملة في القالب ويتم وضعها في الفرن حتى يحصل على اللون الذهبي و يتم نضجها ويتم إخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد.

نأخذ الدوائر المتكاملة ونضع عليها كمية من المربى المفضلة عند أولادنا ثم نأخذ الدائرة التي تم تفريغها من النصف ونضعها على المربى ثم نرش السكر البودرة ويتم رصها في أطباق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء.

مقادير السابليهطريقة تحضير السابليه