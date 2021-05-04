طريقة عمل الفول بالطماطم في المنزل طعم لذيذ وتحفه يعجب الجميع

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الفول بالطماطم ، يعد من الأكلات المصرية الشعبية المشهورة التي يعشقها الجميع والكل يقبل على تناولها دون تردد، وهذه الأكلة بسيطة جداً ولا تتطلب تكاليف كثيرة كل متطلباتها موجودة في كل منزل وطريقة تحضيرها لا يوجد أسرع منها، ويتم تقديم هذا الطبق الجميل بجانب السلطة الخضراء والبيض والطعمية المصرية والعيش البلدي وكل فرد ورغبته في التناول، الكثير مننا لا يفضل تناول الفول المدمس وهو سادة ولكن عند إعداده بهذه الطريقة الكل يتسارع عليه بنفس طيبة، وسوف نتحدث في هذه المقالة عن مكونات هذا النوع من الفول وطريقة تحضيره بالتفصيل.مكونات عمل الفول بالطماطم
يعتبر الفول بالطماطم من الأكلات التي لا تتطلب مكونات كثيرة لعملها وهذه المكونات كما يلي:
- ٢ علبة من الفول المدمس أو الفول المدمس البيتي.
- حبة واحدة من البصل.
- ٣ فصوص من الثوم المفروم.
- ٢ حبة من الطماطم المقطع.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- رشة صغيرة من الشطة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح ( حسب الرغبة ).
- عصير ليمون.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
- زيت حسب الحاجة.
طريقة تحضير هذا النوع من الأكل جميلة ولذيذة ولا تستغرق وقتاً طويلاً وهذه الطريقة كالتالي:
- نحضر إناء ونضع به قليل من الزيت ونضع عليه البصلة المفرومة والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً حتى يذبل البصل.
- نضيف الثوم المفروم والفلفل الأخضر على البصل ونقلبهم مع بعض.
- نضع على هذا الخليط الطماطم المعصور والكزبرة المطحونة ونتركه قليلاً، ثم نضيف عليه الفول المدمس والكمون والملح والشطة وعصير الليمون ونقلبهم جيداً.
- نضيف عليهم قليل من الزيت ثم يتم تقديمه بألف هنا وشفا وبجانبه العيش البلدي والسلطة الخضراء وكثير من مقبلات الطعام.
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الفول بالطماطم ، يعد من الأكلات المصرية الشعبية المشهورة التي يعشقها الجميع والكل يقبل على تناولها دون تردد، وهذه الأكلة بسيطة جداً ولا تتطلب تكاليف كثيرة كل متطلباتها موجودة في كل منزل وطريقة تحضيرها لا يوجد أسرع منها، ويتم تقديم هذا الطبق الجميل بجانب السلطة الخضراء والبيض والطعمية المصرية والعيش البلدي وكل فرد ورغبته في التناول، الكثير مننا لا يفضل تناول الفول المدمس وهو سادة ولكن عند إعداده بهذه الطريقة الكل يتسارع عليه بنفس طيبة، وسوف نتحدث في هذه المقالة عن مكونات هذا النوع من الفول وطريقة تحضيره بالتفصيل.مكونات عمل الفول بالطماطم
يعتبر الفول بالطماطم من الأكلات التي لا تتطلب مكونات كثيرة لعملها وهذه المكونات كما يلي:
- ٢ علبة من الفول المدمس أو الفول المدمس البيتي.
- حبة واحدة من البصل.
- ٣ فصوص من الثوم المفروم.
- ٢ حبة من الطماطم المقطع.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- رشة صغيرة من الشطة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح ( حسب الرغبة ).
- عصير ليمون.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
- زيت حسب الحاجة.
طريقة تحضير هذا النوع من الأكل جميلة ولذيذة ولا تستغرق وقتاً طويلاً وهذه الطريقة كالتالي:
- نحضر إناء ونضع به قليل من الزيت ونضع عليه البصلة المفرومة والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً حتى يذبل البصل.
- نضيف الثوم المفروم والفلفل الأخضر على البصل ونقلبهم مع بعض.
- نضع على هذا الخليط الطماطم المعصور والكزبرة المطحونة ونتركه قليلاً، ثم نضيف عليه الفول المدمس والكمون والملح والشطة وعصير الليمون ونقلبهم جيداً.
- نضيف عليهم قليل من الزيت ثم يتم تقديمه بألف هنا وشفا وبجانبه العيش البلدي والسلطة الخضراء وكثير من مقبلات الطعام.
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