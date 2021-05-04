خلطة كوري قنبلة لصبغ الشيب بالاشقر طبيعيا قولي وداعا للشعر الابيض

طريقة صبغ الشيب بالاشقر، مع مرور الوقت قد يظهر على السيدات والرجال ظهور خصل من الشعر الأبيض الذي يكون سبب أساسي في شعورهم بالاحراج، ومن هنا يبدأ البعض بالسعي وراء الصبغات الكيميائية التي تسئ الوضع سوء، فيوجد العديد من المواد الضارة في الصبغات الكيميائية تعمل على اتلاف الشعر فيما بعد، كما أنها تخفي الشيب لمدة زمانية فقط ويتم رجوعه مرة أخري، وذلك بعكس الوصفات الطبيعية التي تخفي الشعر الابيض نهائيا.

طريقة صبغ الشيب بالاشقر

لذلك نقدم اليوم لكل متابعي موقعنا أفضل طريقة صبغ الشيب بالاشقر طبيعيا، فتابعوا معي المكونات وطريقة تجهيز الوصفة.

المكونات

كوب من مسحوق القهوة المحمصة.

كمية من الماء.

كوب كبير من منعم الشعر.

طريقة صبغ الشيب بالاشقر طبيعيا

مع مسحوق القهوة سيخلصك تماماً من الشعر الابيض كونه لديه القدرة على تغميق لون الشعر درجتين على الاقل مما يساعد ذلك على اخفاء الشيب نهائيا.

تحضر الوصفة

قومي بغلي كمية القهوة مع كمية الماء واتركيها تنقع لمدة ساعتين على الأقل. ثم خذي كوب من القهوة المغلية والمنقوعة وضيفي عليها ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة وكمية منعم الشعر. يوزع الخليط على كامل الشعر تدريجياً، ثم يترك لمدة لا تقل عم ساعتين قبل شطفه بالماء البارد.

طريقة صبغ الشيب بالاشقر

تعد وصفة الشاي الأسود اقوي طريقة صبغ الشيب بالاشقر، حيث تكمن عدة فوائد في الشاي الأسود الذي يساعدك على محاربة الشيب والتخلص منه بشكل نهائي، كما لديه القدرة المذهلة على تغميق لون الشعر ويجعله لامعا.

فقط قومي بأخذ 6 أكياس من الشاي الأسود وانقعيه في كوبان من الماء السابق غليه، واتركيه على جانب حتي يبرد تماما.

وزعي منقوع الشاي الأسود على كامل شعرك واتركيه لمدة ساعتين على الأقل قبل شطفه بالماء وستلاحظين الفرق بنفسك.