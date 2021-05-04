طريقة أم علي بالكنافة .. تعرفي على المقادير والخطوات

نقدم طريقة أم علي بالكنافة والتي تعد من أفضل وأشهر الحلويات سريعة التحضير التي يتم الاستعانة بها في المناسبات المختلفة، ويرجع سبب تسميتها إلى أم علي زوجة عز الدين أيبك الذي قتلته شجرة الدُر وقامت أم علي بقتلها انتقامًا لزوجها، ثم أقامت حفلاً للاحتفال وأعدت حلوى سميت فيما بعد بهذا الاسم.

طريقة أم علي بالكنافة

تشتهر أم علي في مختلف البلاد العربية بأسماء مختلفة، حيث تُعرف في السودان بـ فتة اللبن، وفي دولة العراق باسم الخميعة، كما أن الكنافة تحظى بمكانة كبيرة في شهر رمضان، وفيما يلي المقادير والطريقة بالتفصيل:

500 جرام من الكنافة.

250 جرام من القشطة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من السمن أو الزبدة السايحة.

كيلو من اللبن السائل.

كوب من عسل النحل.

نصف كوب من الزبيب.

ثلاث ملاعق من جوز الهند الخشن.

يتم إذابة السمن في وعاء على نار متوسطة. في وعاء آخر يتم تفتيت الكنافة ثم إضافة السمن الساخن إليها. فرد الكنافة في صينية مع توزيعها جيدًا. إدخال الصينية فرن ساخن على 200 درجة مئوية حتى تتحمر جيدًا وتكتسب اللون الذهبي. تقطيع الكنافة إلى مربعات بعد أن تبرد، ثم وضعها في طاجن من الفخار أو عدد من الطواجن الصغيرة التي تكفي فرد واحد. إضافة الزبيب، وجوز الهند، مع إمكانية استبدالهما بمكونات أخرى أو مكسرات مجروشة. في وعاء عميق آخر، يتم خلط السكر مع اللبن والتقليب جيدًا حتى يذوب السكر بشكل تام. سكب اللبن على الكنافة بشرط أن يغطي المكونات تمامًا. يتم توزيع القشطة على وجه الطاجن، ثم إدخاله فرن ساخن لمدة نصف ساعة تقريبًا على درجة حرارة 180 مئوية. تقدم أم علي بالكنافة باردة، وبالصحة والعافية.

مقادير الوصفةطريقة التحضير