كنافة بالموز والكراميل .. تعرفي على الطريقة بالخطوات

نقدم طريقة عمل كنافة بالموز والكراميل ، حيث ترغب ربة المنزل في تقديم حلويات متنوعة يوميًا خلال أيام شهر رمضان المبارك خاصة في العزومات وتجمعات الأهل والأصدقاء، علمًا بأن الحلويات تعوض نسبة السكريات التي يفقدها الجسم أثناء ساعات الصيام، مع مراعاة عدم المبالغة في تناولها تجنبًا لزيادة الوزن.

طريقة عمل كنافة بالموز والكراميل

تحتوي الكنافة على عناصر غذائية مفيدة للجسم، والتي تتضمن فيتامين ب الذي يعمل على تقوية الأعصاب، بالإضافة إلى السليكون الذي يعمل على تقوية الشعر، فضلاً عن فيتامين أ الذي يحفز عمل الجهاز المناعي، وفيما يلي المقادير والطريقة تفصيليًا:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السكر البودرة.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

نصف كوب من الكريمة المخصصة للحلويات.

خمس حبات من الموز مقطع حلقات.

صوص الكراميل الجاهزة.

مكسرات مشكلة (فستق، عين جمل، لوز، بندق، جوز).

كاسترد بودرة جاهز.

ملعقة من القرفة المطحونة.

حليب.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة.

وضع الزبدة في طاسة على نار هادئة حتى تذوب تمامًا، ثم يتم تفتيت الكنافة وإضافتها. إضافة السكر المطحون وخلط المكونات جيدًا وتركها على نار هادئة حتى تكتسب اللون الذهبي الفاتح. تجهيز الكاسترد وذلك من خلال إضافة بودرة الكاسترد إلى الحليب والتقليب جيدًا حتى يذوب تمامًا. وضع المزيج على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح متجانس القوام. يتم تحميص المكسرات في ملعقة من الزبدة. في وعاء آخر، يتم وضع الكنافة المحمرة، سكب الكاسترد عليها، ثم إضافة القرفة وجوزة الطيب والموز. في وعاء آخر عميق، يتم وضع السكر المطحون مع إضافة ملعقة كبيرة من الماء، وترك المزيج على النار لمدة ربع ساعة حتى يتكرمل ويصبح بني اللون. يتم إضافة صوص الكراميل، والكريمة اللباني مع الخلط جيدًا. يتم إضافة المكسرات، ورفع المزيج على النار حتى يكتسب القوام السميك نسبيًا. بعد أن يبرد مزيج الكراميل بالمكسرات، يتم سكبه على الكنافة بالكاسترد والموز. يمكن إضافة قطع من الشوكولاته على الوجه، بالإضافة إلى صوص الشوكولاته اللذيذ. تقدم الكنافة باردة في بولات عميقة، وبالهنا والعافية.

مقادير الوصفةطريقة التحضير