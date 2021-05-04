طريقة عمل الكحك بمناسبة عيد الفطر المبارك

يزداد البحث خلال الأيام الحالية عن طريقة عمل الكحك بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر، مما دفعنا إلى تقديم المقادير والطريقة بالتفصيل لصنع الكعك في المنزل بأقل التكاليف وأسهل الطرق، حيث أنه واحدًا من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، ويمتاز بطعمه اللذيذ الذي يعشقه الجميع خاصة الأطفال.

طريقة عمل الكحك بالتمر

الكحك من الحلويات التي لا يخلو منها أي بيت في عيد الفطر المبارك في مختلف الدول العربية، والذي يُعرف في بلاد الشام ودول الخليج العربي بالمعمول، وفيما يلي طريقة التحضير بالمقادير كاملة:

سبعة أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من اللبن.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من الخميرة.

2 كوب سمنة سايحة.

ملعقة من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة من بهارات الكحك.

نصف كيلو من التمر المخلي.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

مزج كل من الدقيق، السمسم، بهارات الكحك في العجان الكهربائي. إضافة السمن مع الاستمرار في الخلط. تذويب الخميرة في الماء الدافئ وإضافتها إلى الخليط، مع إضافة السكر واللبن. خلط كافة المكونات لمدة خمس دقائق حتى تتكون عجينة متماسكة. حفظ العجينة في مكان دافئ حتى تختمر تمامًا لمدة 60 دقيقة أو أكثر. البدء في تقسيمها وتشكيلها إلى كرات صغيرة الحجم. إضافة الحشوة (مزيج من التمر والقرفة) في المنتصف، ثم إغلاق الكرة جيدًا مرة أخرى، واستخدام قالب الأشكال المفضل لتزيين الوجه. رص الكحك في صاج وإدخاله فرن ساخن على 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى يتحول إلى لونه إلى الأصفر. ترك الكحك حتى يبرد تمامًا، ثم إضافة السكر المطحون على الوجه، وبالهنا.

المقاديرمقادير الحشوةطريقة عمل الكحك بحشوة التمرطريقة عمل الكحك بالعجمية

هناك حشوات متعددة يمكن استخدامها لعمل الكحك اللذيذ، والتي من أبرزها وأفضلها العجمية، وفيما يلي الطريقة:

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من الزبدة.

100 جرام من السمسم المحمص.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة.

نصف كوب من الماء.

كيلو من السكر المطحون.

نصف ملعقة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

برطمان كبير من العسل.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة السايحة.

ثلاث ملاعق من السمسم.

إذابة الخميرة في الماء وإضافة السكر إلى المزيج مع التقليب جيدًا، ترك المكونات جانبًا لمدة ربع ساعة حتى يزداد حجمها. في وعاء عميث يتم وضع الدقيق وإضافة السمسم والملح إليه مع التقليب جيدًا. إضافة الزبدة الساخنة (يتم وضعها على النار حتى تغلي) إلى الدقيق مع التقليب باستخدام ملعقة من الخشب. إضافة الخميرة بعد ذلك مع الخلط مجددًا حتى تتكون عجينة. يتم ترك العجينة جانبًا حتى تخمر ويزداد حجمها ويصبح الضعف تقريبًا، ثم يتم تقسيمها إلى كرات بالحجم المرغوب. حشو كرات الكحك بالعجمية ثم إغلاقها جيدًا وطباعة الشكل المفضل على الوجه. رص الكحك في صينية وإدخاله فرن ساخن لمدة 20 دقيقة على 190 درجة مئوية تقريبًا حتى يتحمر.

المكوناتمقادير العجميةطريقة التحضيرطريقة عمل الكحك باليانسون

اليانسون من المكونات المفضلة لدى الكثيرون، حيث يضيف نكهة مميزة على الوصفات، وفيما يلي نستعرض معًا طريقة صنع الكحك في المنزل مع إضافة اليانسون:

10 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السكر البني.

كوب من السكر الأبيض.

2 حبة بيض متوسطة الحجم.

4 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

2 كوب سمن أو زيت نباتي (حسب الرغبة).

قليل من المحلب.

ملعقتان كبيرتان بيكنج بودر.

ثلاث ملاعق صغيرة من اليانسون.

ماء للعجن.

في وعاء عميق يتم خلط كل من (الدقيق، السكر البني، السكر الأبيض، اللبن البودرة، البيكنج بودر). ثم يتم إضافة اليانسون والمحلب مع التقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات. إضافة البيض والسمن والتقليب جيدًا، ثم إضافة الماء تدريجيًا مع العجن يدويًا لتشكيل عجينة متماسكة، ثم تركها جانبًا لمدة ثُلث ساعة على الأقل حتى ترتاح. تشكيل الكحك بالشكل المفضل، وإدخاله الفرن على 180 درجة مئوية لمدة تتراوج ما بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة حتى يأخذ اللون الأصفر، وبالهنا.

مقادير الوصفةطريقة عمل الكحك باليانسون بالخطوات