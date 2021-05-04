كيفية إزالة الشعر نهائياً باستخدام الملح 

إزالة الشعر نهائياً باستخدام الملح ، تتعدد الطرق التي تستخدمها المرأة في التخلص من الشعر الزائد سواء باستخدام الفتلة أو السويت أو الشمع أو الملقط، وقد تكون هذه الوسائل صعبة لبعض السيدات فتلجأ إلى استخدام الشفرات، ومهما كانت الطريقة التي تستخدم في إزالة الشعر، غير أنه لا يلبث أن يظهر مرة أخرى بكثرة، لذا تبحث العديد من السيدات عن الطرق التي يمكنها بها تقليل ظهور الشعر، أو التخلص منه، وهذا ما سنتعرف عليه سويا.

كيفية ازالة الشعر نهائياً بالملح

أثبت الملح فاعليته في إزالة الشعر الخفيف المتواجد في الوجه الذي يصعب إزالته بالطرق العادية، وذلك عند خلطه مع مكونات أخرى مثل: الكركم والحليب، حيث يمتلك الكركم فاعلية تقليل ظهور الشعر مرة أخرى، وعند الاستمرار على ذلك ستجدين الفرق في كمية الشعر التي تنمو كل مرة.

نقوم بخلط 5 ملاعق كبيرة من الملح مع 5 ملاعق كبيرة من الكركم، و6 ملاعق كبيرة من الكركم المطحون مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

بعد الحصول على عجينة شبه سائلة، نقوم بتوزيعها على الوجه، ونتركها حتى تجف ثم نقوم بفركها للتخلص من الشعر القصير.

قومي بغسل وجهك باستخدام الغسول المفضل، والحرص على تكرار ذلك مرة بعد مرة للحصول على نتائج جيدة.

وصفة الملح لإزالة الشعروصفات لتقليل نمو الشعر الزائد

توجد العديد من الوصفات التي تعمل على تقليل نمو الشعر الزائد في كل مرة عما تليها، ومنها:

زيت الشاي وزيت اللافندر

يمتلك كل من زيت الشاي وزيت اللافندر فاعليته في تقليل هرمون الذكورة، لذا يمكن عمل خليط من زيت الشاي وزيت اللافندر وتطبيقه على البشرة باستخدام قطنة نظيفة وتكرار ذلك من وقت لآخر.

زيت نبات السعد

أثبتت العديد من التجارب فاعلية زيت نبات السعد في تقليل ظهور الشعر، لذا يمكن وضعه على البشرة بعد إزالة الشعر بالطرق المعتادة لمدة 3 أيام.